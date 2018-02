"...Lavrov ameriške obtožnice proti Rusom označil za "blebetanje"..."

Robert Mueller vložil obtožnice proti 13 Rusom

17. februar 2018 ob 15:38,

zadnji poseg: 17. februar 2018 ob 18:41

München - MMC RTV SLO, STA

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je obtožbe, da se je Moskva vmešavala v ameriške predsedniške volitve, označil za "blebetanje".

V petek je posebni tožilec Robert Mueller vložil obtožnice proti 13 ruskim državljanom in trem ruskim podjetjem, ki jih je obtožil "zarote, da bi vplivali na politični in volilni proces v ZDA, vključno s predsedniškimi volitvami leta 2016". Zaroto naj bi kovali že od leta 2014.

V okviru zarote naj bi začeli podpirati republikanskega kandidata Donalda Trumpa in kritizirati njegovo demokratsko tekmico Hillary Clinton. Domnevajo, da je več sto ljudi delalo v več izmenah in objavljalo vsebino na več družbenih omrežjih.

Trump petkove obtožnice razlaga kot dokaz, da njegova kampanja "ni storila ničesar narobe", češ da je Rusija svojo protiameriško kampanjo začela leta 2014, še preden je sam napovedal predsedniško kandidaturo.

Čaka na dejstva

Lavrov, ki se danes udeležuje varnostne konference v Münchnu, sicer ni želel neposredno komentirati obtožnic, je pa dejal, da so predstavniki ZDA, med njimi tudi podpredsednik Mike Pence, v preteklosti "zanikali, da je vmešavanje katere koli države vplivalo na izide volitev".

"Dokler ne vidimo dejstev, je vse drugo blebetanje," je pribil Lavrov.

Trumpov svetovalec za nacionalno varnost Herbert Raymond McMaster je medtem v Münchnu dejal, da bo vedno težje skriti dokaze o "vmešavanju v naš demokratični proces". Pojasnil je, da so vedno bolj usposobljeni pri iskanju izvora te "subverzije". Ocenil je še, da so se vsi ruski napori, da bi se polariziralo Zahod in države eno proti drugi, izrazili v tem, da se je Zahod sedaj združil v svoji politiki proti Rusiji in ruskem vmešavanju.

Poziva k spoštovanju Rusije

Sicer pa je na varnostni konferenci ruski zunanji minister pozval EU, Nato in ZDA, naj se do Rusije vedejo spoštljivo. To, da se o Rusiji govori kot o grožnji, je vodilo v "ohromitev", meni Lavrov. Po njegovem mnenju se širi propaganda, ki obravnava vedno večji vpliv Rusije v negativnem kontekstu, pri tem pa si želi biti Rusija zanesljiv partner. "Pripravljeni smo vstopiti v odprt in spoštljiv dialog," je zagotovil.

Izrazil je še željo po okrepitvi sodelovanja z EU-jem, predvsem na področju mednarodnih konfliktov. "Želimo si predvidljivega EU-ja, močnega EU-ja, ki je odgovoren akter v zunanjepolitičnem okviru po vsem svetu," je povedal minister.

Med drugim je danes tudi nemški zunanji minister Sigmar Gabriel izrazil pripravljenost na sodelovanje z Rusijo, češ da ta v EU-ju ne sme videti nasprotnika.

