Lavrov: Helsinki bi bili primerni za srečanje Trump-Putin

Odnosi med Moskvo in Washingtonom na najnižji točki v zadnjih letih

4. maj 2017 ob 13:10

Moskva - MMC RTV SLO/Reuters

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je izjavil, da bi bila finska prestolnica Helsinki "primeren kraj" za morebitno prvo srečanje ameriškega in ruskega predsednika, Donalda Trumpa in Vladimirja Putina.

A vodja ruske diplomacije je takoj dodal, da bo do srečanja prišlo le, če ga bo predlagal Washington in da za zdaj ni nobenih načrtov, da bi se predsednika v naslednjih nekaj mesecih spoznala in srečala iz oči v oči.

Iz Kremlja pa so sporočili, da se bo Lavrov v kratkem srečal z ameriškim kolegom Rexom Tillersonom, s katerim bosta "skušala tlakovati pot" za morebitni rusko-ameriški vrh. "Srečanje Lavrov-Tillerson nam bo omogočilo, da bomo skušali najti skupne točke in rešitve za najpomembnejše svetovne težave," je dejala predstavnica Lavrova, Marija Zakarova.

O odnosih z Rusijo je v sredo govoril tudi Tillerson. Dejal je, da je prejšnji mesec med obiskom Rusije Putinu dejal, da so odnosi med državama na najnižji ravni po koncu hladne vojne in da se je Putin s to oceno strinjal. Tillerson je še dodal, da bosta z Lavrovom "delala na majhnih stvareh za vzpostavitev zaupanja". "Upamo, da bomo tako lahko vzpostavili način, kako se bomo učili delati drug z drugim," je dejal.

A. P. J.