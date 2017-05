Lavrov "na obisku" pri Tillersonu in tudi Trumpu

V ospredju reševanje krize v Siriji

10. maj 2017 ob 16:43

Washington - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Ameriški zunanji minister Rex Tillerson je v Washingtonu sprejel ruskega kolega Sergeja Lavrova, ki je v prestolnici ZDA prvič po letu 2013.

"Zunanjemu ministru Lavrovu izrekam dobrodošlico v Washingtonu. Vesel sem, da je prišel in da bomo lahko nadaljevali dialog o široki paleti tem, ki smo ga začeli že aprila v Moskvi," je ob rokovanju z Lavrovom dejal Tillerson.

Po napovedih naj bi zunanja ministra govorila o ukrepih, s katerimi bi zmanjšali nasilje in priskrbeli humanitarno pomoč Sircem. Pomembna tema bo tudi iskanje politične rešitve za sirski konflikt.

Rusija in ZDA v Siriji na nasprotnih bregovih

Rusija in ZDA so v sirskem konfliktu na nasprotnih bregovih. Rusija velja za glavno zaveznico sirskega predsednika Bašarja Al Asada, ZDA pa podpirajo upornike. Rusija trenutno teži k temu, da bi Varnostni svet ZN-a sprejel resolucijo, s katero bi v Siriji vzpostavili štiri varna območja za civiliste. Gre za resolucijo, ki bi formalizirala dogovor, dosežen v kazahstanski prestolnici Astani med Rusijo, Turčijo in Iranom, ki naj bi tudi nadzirali spoštovanje dogovora.

Varna območja naj bi bila pomemben korak k vzpostavitvi premirja in oblikovanju politične rešitve za državo, kjer že več kot šest let divja državljanska vojna.

O Siriji in varnih območjih sta se prejšnji teden po telefonu pogovarjala že ruski in ameriški predsednik Vladimir Putin in Donald Trump.

Lavrov tudi pri Trumpu

Lavrova bo v sredo v Beli hiši sprejel tudi Trump, s katerim bosta govorila predvsem o sodelovanju v boju proti terorizmu.

Lavrov in Tillerson bosta nato skupaj odpotovala v Fairbanks na Aljaski, kjer bo v četrtek vrh Arktičnega sveta.

A. V.