Lavrov: London nam noče predati vzorcev živčnega strupa

Britansko premierko podprli Tillerson, Macron in Stoltenberg

13. marec 2018 ob 12:01,

zadnji poseg: 13. marec 2018 ob 13:08

Moskva/London - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je dejal, da Moskva ni vpletena v zastrupitev nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in London obtožil, da noče predati vzorcev živčnega strupa.

"Rusija ni kriva. V skladu s konvencijo o kemičnem orožju je pripravljena sodelovati, če si bo Velika Britanija vzela čas in izpolnila svoje mednarodne obveznosti, ki izhajajo iz tega dokumenta," je na novinarski konferenci v Moskvi dejal Lavrov. Povedal je, da so po uradni poti od Londona že zahtevali dostop do strupa, da bi ga sami analizirali, in informacije o preiskavi. "Obe naši zahtevi sta bili zavrnjeni," je dodal.

Lavrov je bil kritičen tudi do britanske zahteve Rusiji, da naj do danes zvečer poda pojasnila glede zastrupitve nekdanjega agenta. Obtožbe o vpletenosti Moskve v zastrupitev je označil za "nesmiselne govorice".

Lavrov se je s tem odzval na ponedeljkove izjave britanske premierke Therese May, ki je krivdo za zastrupitev pripisala Moskvi in trditev utemeljila s tem, da je to potrdila analiza živčnega plina, ki je bil uporabljen v napadu. Rusijo je tudi pozvala, naj nemudoma pomaga pri razjasnitvi vseh okoliščin, in Moskvi postavila ultimat, da mora do torka Organizaciji za prepoved kemičnega orožja posredovati vse podrobnosti programa razvoja živčnih strupov novičok.

Kremelj je na pogovore poklical tudi britanskega veleposlanika v državi Laurieja Bristowa.

"Cirkuška predstava"

Lavrov je v odzivu še dejal, da se je primer Skripalove zastrupitve "začel tako kot primer zastrupitve ruskega vohuna Aleksandra Litvinenka", ki je leta 2006 umrl zaradi zastrupitve z radioaktivnim polonijem. Litvinenko je na smrtni postelji za zastrupitev obtožil ruski politični vrh, ki pa je vse obtožbe zanikal. Lavrov je dodal, da od Londona pričakuje, da bo odgovoril na prošnjo Kremlja o odprtju preiskave v zvezi s Skripalovo hčerko Julijo, ki je ruska državljanka in je zaradi zastrupitve prav tako v bolnišnici kot njen oče.

Že v ponedeljek je predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova izjave Therese May označila za "cirkuško predstavo v britanskem parlamentu". Dodala je, da gre za "politično kampanjo, ki temelji na provokacijah".

66-letnega Skripala in njegovo 33-letno hčerko Julijo so 4. marca nezavestna našli na klopi v parku v Salisburyju na jugu Anglije. Oba sta še vedno v kritičnem stanju. Skupno so morali v povezavi z napadom nanju v bolnišnico sprejeti 21 ljudi, med njimi tudi policista, ki ju je našel.

Tillerson: Zaupam preiskavi Velike Britanije

Zastrupitev dvojnega agenta so medtem obsodili tudi v Beli hiši, kjer pa niso omenili Rusije. Kot je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders, ki je zastrupitev označila za grozodejstvo, ZDA svoji "najbližji zaveznici" stojijo ob strani. Še ostrejši je bil ameriški državni sekretar Rex Tillerson, ki je izrazil ogorčenje, da je, kot kaže, Rusija znova skušala umoriti zasebnega državljana na ozemlju tuje države, in pozval k resnim posledicam za odgovorne.

"Popolnoma zaupam preiskavi Velike Britanije in oceni, da je Rusija najverjetneje kriva za napad z živčnim strupom pretekli teden v Salisburyju. Za takšen napad ne more nikoli biti opravičila - poskus umora zasebnega državljana na ozemlju suverene države. Ogorčeni smo, da Rusija, kot kaže, znova tako ravna. Od Ukrajine do Sirije in zdaj Velike Britanije Rusija ostaja neodgovorna sila za nestabilnost po svetu, deluje z odkritim zanemarjanjem suverenosti drugih držav in življenj njihovih državljanov," je sporočil Tillerson.

Macron: Vzorec agresivnega ravnanja Rusije

"Tudi zveza Nato je zelo zaskrbljena zaradi napada na nekdanjega ruskega dvojnega agenta v Veliki Britaniji in je glede tega v stiku z britanskimi oblastmi," je sporočil generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. Solidarnost z Londonom je v telefonskem pogovoru z Mayevo že izrazil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot so sporočili z Downing Streeta, sta se pogovarjala o "vzorcu agresivnega ravnanja Rusije in se strinjala, da je pomembno glede odziva delovati v sodelovanju z zaveznicami".

Oglasil se je tudi vodja Organizacije za prepoved kemičnega orožja Ahmet Uzumcu, ki je obsodil napad in dodal, da "morajo odgovorni za napad odgovarjati roki pravice".

A. P. J.