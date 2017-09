Lavrov: ZDA namesto tanga v paru izvajajo solo breakdance

Po zaprtju ruskega konzulata v San Franciscu

1. september 2017 ob 15:20

Moskva - MMC RTV SLO

"Kot veste, sta za tango potrebna dva, za naše ameriške partnerje pa se zdi, da kar naprej raje izvajajo individualni breakdance," je ruski zunanji minister Sergej Lavrov slikovito ponazoril vse slabše ameriško-ruske odnose. Lavrov je ob tem poudaril, da je Moskva odprta za sodelovanje in si ne želi konfrontacij.

Minister je ponovil stališče ruskega predsednika Vladimirja Putina glede odnosov z ZDA, da "Rusija ne išče prepira", ampak je bila vedno "prijazna do Američanov in je odprta za konstruktivno sodelovanje, ko je to v ruskih interesih." Ob tem je dodal, da si Moskva želi normalizirati bilateralno politično ozračje. "Še naprej bomo promovirali pozitivno agendo in medsebojno spoštljive pristope, ob tem pa bomo iskali in našli kompromise," je dejal minister v govoru učencem in dijakom na državnem institutu mednarodnih odnosov ob prvem šolskem dnevu.

Je pa bil Lavrov kritičen do ZDA, ker so dale Rusiji samo dva dni za zaprtje konzulata v San Franciscu. Rusija je dala ZDA mesec dni časa za zmanjšanje števila diplomatskega osebja na svojih predstavništvih v Rusiji, je poudaril. "35 ljudi in njihovih družin bodo brcnili ven v dveh dneh," je bil kritičen Lavrov in dodal, da se bodo uslužbenci lahko preselili na druga ruska diplomatska predstavništva v ZDA.

Na odločitev ZDA se je takoj po prihodu v Washington odzval tudi novi ruski veleposlanik Anatolij Antonov. "Zdaj je potrebno trezno in mirno delovanje. Kot bi dejal Lenin, ne potrebujemo nobene histerije. Moji diplomatski kolegi in jaz bomo svoje delo opravili profesionalno," je dejal.

Za slabše odnose ne krivi Trumpa

Lavrov sicer za slabšanje odnosov med ZDA in Rusijo ne krivi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, za katerega je jasno, da si želi normalizacije odnosov med državama, ampak meni, da so ZDA zadnjo serijo sankcij proti Rusiji prejšnji mesec uvedle, da bi spodkopale Trumpovo administracijo. "Po srečanju Putina in Trumpa je postalo bolj jasno, da si predsednik Trump želi normalizacije odnosov z Rusijo, kar je po srečanju večkrat poudaril," je dejal Lavrov in dodal, da se bo Rusija maščevala za kakršna koli dejanja, ki bi Moskvi škodila.

Ameriška zahteva za zaprtje ruskega konzulata v San Franciscu in še dveh ruskih objektov v Washingtonu ter New Yorku je povračilni ukrep na rusko zahtevo, da ZDA zmanjšajo število svojih diplomatov in drugih uslužbencev na diplomatskih predstavništvih za 755 ljudi. State Department je ukrep za zaprtje konzulata v San Franciscu utemeljil kot "odločitev v duhu enakopravnosti". Za razliko od Moskve, ki je dala ZDA za odhod 755 diplomatskih predstavnikov mesec dni časa, ima Rusija čas za zaprtje omenjenih diplomatskih objektov do sobote.

Do dodatnega zaostrovanja v odnosih med ZDA in Rusijo je kljub Trumpovim napovedim in upom v ravno nasprotno sicer prišlo po odločitvi ameriškega kongresa za nove sankcije proti Rusiji zaradi njenega domnevnega vpletanja v ameriške predsedniške volitve.

