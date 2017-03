Le Penova pri Putinu o boju proti terorizmu

Putin pravi, da nima namena vplivati na francoske volitve

24. marec 2017 ob 14:26,

zadnji poseg: 24. marec 2017 ob 14:37

Moskva - MMC RTV SLO

Francoska predsedniška kandidatka skrajne desnice Marine Le Pen se je nenapovedano sestala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Glavni poudarek je bil na skupnem boju proti terorizmu.



Po poročanju spletnega portala rt.com je Putin Le Penovi sporočil, da nima nikakršnega namena vplivati na francosko predsedniško tekmo, a da si Moskva pridržuje pravico, da "komunicira z vsemi predstavniki politične oblasti države, kot to počno naši partnerji v Evropi in ZDA".



Prav tako se nista pogovarjala o financiranju politične kampanje Le Penove, je bilo povedano na novinarski konferenci po srečanju. Sta se pa pogovarjala o potrebi po združenem boju zoper terorizem po svetu.



Pri tem je Putin navedel petkov jutranji napad na oporišče ruske narodne garde v Čečeniji, 70 kilometrov severozahodno od mesta Grozni, pri čemer je bilo ubitih šest ruskih vojakov, še trije pa so bili ranjeni. "Dokončno bi morali spoznati, da je ta nevarnost resnična in združiti naše napore v boju proti terorizmu," je še dejal Putin.

Zavračajo očitke o ruskem financiranju

Preden se je Le Penova sestala s Putinom, je bila tudi na sestanku s predsednikom ruskega parlamenta Vjačeslavom Volodinom. "Zagovarjam razvoj odnosov z Rusijo v luči dolge zgodovine, ki povezujeta naši dve državi. Pozivam k sodelovanju na vseh ravneh v boju proti terorizmu," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala Le Penova ob začetku srečanja.

Stranka Nacionalna fronta, katere predsednica je Le Penova, je leta 2014 od ruske banke, ki je pozneje propadla, dobila devet milijonov evrov posojila. V stranki so zavrnili namige, da naj bi od ruskih bank zaprosili za dodaten denar. Moskva se je namreč že znašla pod udarom kritik, da pri volitvah v več evropskih državah podpira protievropske kandidate, vključno s populisti.

A. Č.