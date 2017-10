Let MH370 ostaja skrivnost: "To je nerazumljivo in družbeno nesprejemljivo"

Avstralski preiskovalci so izdali končno poročilo o izginotju malezijskega letala na letu MH370 leta 2014. Zapisali so, da je dejstvo, da se je za letalom izgubila vsaka sled, "skorajda nepredstavljivo in nerazumljivo" za sodobni čas.

Letalo, ki je bilo s 239 potniki in člani posadke na poti iz Kuala Lumpurja v Peking, je izginilo pred tremi leti in pol, natančneje 8. marca leta 2014. Kljub temu, da so po izginotju sprožili veliko iskalno-reševalno akcijo - šlo je za najdražjo podvodno iskanje v zgodovini -, pa vzrok izginotja in lokacija letala ostajata skrivnost. Avstralski urad za varnost prometa (ATSB) je tako predstavil končno poročilo o iskanju letala, v katerem so zapisali, da bodo primer znova odprli le, če se bodo pojavili kakšni pomembni dokazi.

"To je velika tragedija, želimo si, da bi lahko svojcem žrtev pomagali, da naredijo zaključek in se dostojno poslovijo od najbližjih. Upam, da jim bo v tolažbo vsaj naše zagotovilo, da smo resnično naredili vse, kar je bilo v naši moči," je dejal vodja urada Greg Hood in dodal: "V času, ko se vsak dan na potniška letala vkrca 10 milijonov potnikov, je praktično nepredstavljivo, zagotovo pa družbeno nesprejemljivo, da tako veliko letalo izgine in nihče ne ve, kaj se zgodilo z njim in ljudmi na krovu."

Prostrano morje daleč od obale

Operacija iskanja letala je bila začasno prekinjena januarja letos, po 1.046 neuspešnih dneh, saj preiskovanje podvodne gladine na območju, ki leži 2.800 kilometrov od zahodne obale Avstralije, ni dalo nobenih rezultatov. S sodobnim sonarjem, vrednim več kot 100 milijonov evrov, so preiskali več kot 120.000 kvadratnih kilometrov veliko območje, poroča Guardian. Pri iskanju so z ladjami in helikopterji sodelovale Kitajska, Avstralija, Indija in ZDA. Tri države so za iskanje namenile več kot 127.000 evrov.

Primer izginotja boeinga 777 družbe Maleysian Airlines na letu MH370 se je tako zapisal med največje letalske uganke vseh časov. Znano je le, da je letalo 38 minut po vzletu spremenilo smer proti jugu in letelo še sedem ur, a ni več oddajalo signala. Na radarju so ga zadnjič videli severno od indonezijskega otoka Sumatra, glede na izračune strokovnjakov pa naj bi strmoglavilo v Indijski ocean.

