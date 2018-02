Letalsko nesrečo v Rusiji bi lahko povzročil led na senzorjih za hitrost

Reševalci razširili območje iskanja posmrtnih ostankov

13. februar 2018 ob 17:04

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Letalsko nesrečo, v kateri je v nedeljo v Rusiji umrlo 71 ljudi, bi lahko povzročil led na senzorjih za merjenje hitrosti, zaradi česar v pilotski kabini niso imeli pravih podatkov o hitrosti, so sporočili preiskovalci.

Senzorji se zaradi ledu namreč niso dovolj segreli, zaradi česar pilot in kopilot nista imela pravih podatkov o hitrosti letala, so po pregledu prve črne skrinjice, ki beleži podatke o letu, pojasnili na ruskem Meddržavnem odboru za letalstvo, ki preiskuje letalske nesreče.

Trenutno so sicer temperature na območju Moskve krepko pod lediščem, minuli konec tedna pa so območje zajele tudi najobilnejše snežne padavine v zadnjem stoletju, poroča STA.

Analizo skrinjice s podatki o letu so že zaključili, medtem ko morajo preiskati še drugo črno skrinjico, na kateri so zvočni posnetki iz pilotske kabine. Tudi pri tem bodo pozorni na to, ali senzorji niso delovali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Reševalne ekipe še vedno iščejo trupla 65 potnikov in šestih članov posadke, ki so bili na letalu. Območje iskanja so danes s 30 hektarjev razširili na 40 hektarjev. Reševalne ekipe so sporočile, da so do zdaj našli 1.400 delov teles.

DNK sorodnikov za identifikacijo žrtev

Ponoči so po besedah visokega predstavnika ministrstva za izredne razmere v moskovski regiji Sergeja Poletikina delali v treh izmenah, pri iskanju pa tesno sodelujejo z odborom za letalstvo in preiskovalnim odborom za promet. Oblasti od sorodnikov žrtev jemljejo vzorce DNK, kar jim bo omogočilo zaključek identifikacije.

Preiskovalci so našli okoli 500 kosov letala. Že v ponedeljek so sporočili, da se je letalo prelomilo šele ob trčenju s tlemi in ni zagorelo med padanjem, o čemer se je sprva poročalo.

Letalo tipa Antonov An-148 letalske družbe Saratov Airlines je bilo na poti iz Moskve v mesto Orsk ob rusko-kazahstanski meji.

J. R.