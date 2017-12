Leto 2017 usodno za 81 novinarjev po svetu

Osem novinarjev umorjenih

31. december 2017 ob 18:35

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Letos je bilo umorjenih oziroma je v strelskih spopadih umrlo 81 novinarjev po svetu, je sporočila Mednarodna zveza novinarjev in izpostavila, da so napadi na neodvisno novinarstvo na izjemno visoki ravni.

"Pozdravljamo, da je letos najmanj ubitih novinarjev v desetletju, a to še ni razlog za zadovoljstvo," je opozoril generalni sekretar IFJ-ja Anthony Bellanger in dodal, da je veliko novinarjev po svetu zaprtih ali prisiljenih pobegniti.

"V Siriji, Mehiki in Indiji je še vedno veliko umorov. Prav tako je vedno več žrtev med novinarkami, nekaznovanost za ta dejanja pa več kot 90-odstotna. Samocenzura je zelo razširjena in v zaporih je več novinarjev, kot jih je bilo v preteklih letih," je še poudaril Bellanger.

"Mediji ostajajo v rokah skrajnega nasilja v Afganistanu in v rokah brezobzirnega vladanja organiziranih kriminalnih skupin v Mehiki. Obstaja tudi vse večja zaskrbljenost zaradi napadov na novinarje, ki jih motivira nasilni populizem v Indiji," je v izjavi za javnost napisal IFJ.

V Indiji so na smrtno kazen obsodili ugledno novinarko Gauri Lankeš, umorjeni pa sta bili tudi novinarka Kim Wall iz Danske in novinarka Daphne Caruana Galizia z Malte. Tri ženske so med osmimi umorjenimi novinarji v letu 2017.

Največ novinarskih žrtev v Mehiki

IFJ je tudi objavil seznam držav, kjer je bilo ubitih največ novinarjev. Na prvem mestu se je s 13 smrtnimi žrtvami med novinarji znašla Mehika, sledijo Afganistan in Irak s po 11 smrtnimi žrtvami ter Sirija z desetimi smrtnimi žrtvami. V Evropi je bilo med novinarji pet smrtnih žrtev.

Glede na to naraščajoče ciljanje na medijske delavce se je IFJ zavezal k okrepitvi svojega dela s sindikati po vsem svetu, da bi zagotovil večjo varnost in morilce medijskih delavcev pripeljal pred sodišče.

