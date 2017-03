Leto dni po zaprtju balkanske poti: na prehod čaka 70.000 prebežnikov

Strah pred tem, da bo Turčija odprla mejo proti Balkanu

19. marec 2017 ob 07:25

Atene/Bukarešta/Beograd/Budimpešta - MMC RTV SLO

Pred letom dni se je, vsaj uradno, zaprla balkanska begunska pot, preko katere je več kot milijon migrantov doseglo zahodno Evropo. Danes na poti od Turčije, prek Bolgarije ali Grčije proti severu stoji več kot 500 kilometrov ograj, ki naj bi preprečile ponoven begunski val.

Po državah na tej poti že zdaj čaka skupaj okoli 70.000 prebežnikov, ki iščejo nove poti, npr. prek Bosne in Hercegovine, ob vse večjih trenjih s Turčijo pa se povečuje strah, kaj v primeru, če bi dogovor z Unijo propadel.

Dogovor Turčije in Evropske unije ter ostali ukrepi so število prebežnikov drastično zmanjšali. V prvih dveh mesecih tega leta je iz Turčije na grške otoke prišlo nekaj več kot 2000 prebežnikov, lani v istem obdobju skoraj 125.000. Ob tem je Grčija, kjer čaka okoli 60.000 ljudi, že zdaj povsem preobremenjena. Razmere so slabe, postopki za azil se vlečejo, preselitev prebežnikov znotraj unije ostaja predvsem na papirju. Mnogi tako poskušajo naprej s pomočjo tihotapcev.

Bolgarija postavila 200 km ograje, Madžarska gradi že drugo

Ob ograjah, ki na mejah rastejo tudi iz strahu, da bi Turčija svoje meje proti Balkanu odprla za 2 in pol milijona ljudi, ki so se zatekli tja, je poostren nadzor začela evropska mejna straža, na meji med Makedonijo in Grčijo so še vedno policisti iz evropskih držav. Bolgarija je na meji s Turčijo zgradila že kot 200 kilometrov ograje, Madžarska na meji s Srbijo postavlja že drugo, pametno, opremljeno z najnovejšo tehnologijo. Madžari, ki so ves čas deležni kritik človekoljubnih organizacij, nameravajo vse prosilce za azil do konca postopka preseliti v začasne kontejnerske centre na južni meji, okoli 100 prebežnikov pa tam že zdaj gladovno stavka, ker ne želijo biti v zaprtih centrih.

V Srbiji se je nabralo že več kot 7800 prebežnikov, več kot 1000 jih je - mnogi po lastni izbiri - še vedno po parkih in zapuščenih stavbah Beograda ter srbskih mest ob meji z Madžarsko. Ilegalno poskušajo na drugo stran, a jih Madžari praviloma ujamejo in vrnejo.

Za azil zaprosili avgusta lani, mejo lahko prečkajo šele zdaj

Uradno tam lahko mejo prečka 10 prosilcev za azil na dan, trenutno so na vrsti tisti, ki so za prehod zaprosili avgusta lani. Še počasneje gre pri samskih moških, po nekaterih ocenah bi tisti, ki bi za prehod zaprosili danes, čakali do pet let. Tudi v Bolgariji je okoli 3500 prebežnikov, več 100 pa jih je izginilo, najbrž ilegalno proti zahodu.

Boštjan Anžin, Radio Slovenija