Letos na črnem seznamu ZN-a zaradi ubijanja otrok tudi savdska koalicija

Lani je bila koalicija zaradi groženj umaknjena s seznama

7. oktober 2017 ob 10:26

New York - MMC RTV SLO

Združeni narodi so vojaško koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije uvrstili na črni seznam kršiteljic pravic otrok zaradi ubijanja in pohabljanja na stotine otrok v Jemnu. ZN je na seznam uvrstil tudi hutijevske upornike. Lani je bila koalicija iz seznama izpuščena.

Koalicijo, ki jo je Savdska Arabija sestavila leta 2015, vključuje pa tudi Maroko, Egipt, Jordanijo, Sudan, Združene arabske emirate, Kuvajt, Katar in Bahrajn, je ZN uvrstil na omenjeni seznam, ker je leta 2016 v Jemnu ubila in pohabila 683 otrok, pa tudi zaradi 38 potrjenih napadov na šole in bolnišnice.

Letno poročilo ZN-a o otrocih v oboroženih spopadih je sicer tudi omenilo, da je koalicija "v času pripravljanja poročila sprejela ukrepe za izboljšanje zaščite otrok", poroča Al Džazira.

Koalicija v kršitvah ni osamljena

Svetovna organizacija je na seznam uvrstila tudi hutijevske upornike zaradi odgovornosti za smrt ali pohabljenje 414 otrok. Črni seznam zaradi kršitve pravic otrok vključuje tudi jemenske vladne sile, provladne milice in Al Kaido na Arabskem polotoku. Skupaj je poročilo ugotovilo uboj 502 jemenskih otrok, lani pa jih je bilo tam ranjenih 838.

Poročilo generalnega sekretarja ZN-a Antonia Guterresa je bilo predano Varnostnemu svetu. Guterres je ob tem dejal, da namen seznama ni le "ozaveščati", ampak tudi "spodbujati ukrepe, ki lahko zmanjšajo tragično trpljenje otrok v konfliktu".

Lani je bila koalicija po pritiskih umaknjena

V lanskem poročilu na to temo od letos omenjenih skupin ni bila vključena le savdska koalicija. Sprva je bila omenjena tudi koalicija, a jo je nato tedanji generalni sekretar Ban Ki Mun "začasno" umaknil. Mun je navedel "nesprejemljiv" pritisk Zalivskih držav, tudi grožnje Savdske Arabije, da bodo prekinile svoje financiranje ZN-a. Riad je sicer zanikal grožnje s prekinitvijo humanitarnega financiranja.

Države na seznamu zaradi sicer ne bodo trpele ukrepov ZN-a, namen poročila pa je predvsem osramotiti kršiteljice in jih tako prisiliti v sprejemanje ukrepov za zaščito otrok.

Ameriški protiraketni sistem za Savdsko Arabijo

Medtem je ameriška vlada odobrila prodajo ameriškega protiraketnega sistema Thaad Savdski Arabiji za 15 milijard dolarjev. Zunanje ministrstvo v Washingtonu je sporočilo, da bo posel koristil ameriškim varnostnim in zunanjepolitičnim interesom. Okrepil bi savdsko in zalivsko varnost v odnosu do Irana in drugih regionalnih groženj, so sporočili z ministrstva, na obrambnem ministrstvu pa so dodali, da prodaja Thaada ne bo zamajala vojaškega ravnotežja v regiji.

Do objave odobritve prodaje je prišlo le dan po tem, ko je Riad pristal na nakup ruskega protiraketnega sistema S-400.

B. V.