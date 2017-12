Libanon: Na protiameriških protestih izbruhnilo nasilje

Na Bližnjem vzhodu vre zaradi Trumpove poteze

10. december 2017 ob 15:42

Bejrut - MMC RTV SLO, STA

Libanonske varnostne sile so posredovale s solzivcem in vodnim topom proti protestnikom, ki so se podali proti ameriškemu veleposlaništvu v Bejrutu.

Varnostne sile so blokirale vse ceste, ki vodijo do veleposlaništva v severnem delu libanonske prestolnice, da bi protestnikom preprečile dostop do diplomatskega predstavništva.

Varnostne sile so približno kilometer pred veleposlaništvom postavile bodečo žico, proti protestnikom, ki so jo poskušali preplezati, pa so uporabili solzivec. Protestniki so odgovorili z obmetavanjem s kamenjem in zažiganjem smetnjakov.

Proti priznanju Jeruzalema

Protestniki so demonstrirali proti odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priznanju Jeruzalema kot prestolnice Izraela. Nekateri so sežigali Trumpove fotografije, drugi pa so vihteli palestinske zastave in vzklikali protiameriška gesla.

Po navedbah prič so se protesta udeležili predvsem Palestinci in pripadniki libanonski levičarski skupin. Več ljudi je imelo težave z dihanjem zaradi vdihavanja solzivca.

V Libanonu živi okoli 400.000 palestinskih beguncev, ki bivajo v 12 taboriščih, posejanih po vsej državi. Libanon sicer ne priznava sosednjega Izraela.

K. S.