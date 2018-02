Libanonski premier: Sirskih beguncev ne bomo silili nazaj

700.000 beguncev pod pragom revščine

2. februar 2018 ob 18:56

Bejrut - MMC RTV SLO, Reuters

Libanonski premier Saad Al Hariri je v četrtek dejal, da Libanon sirskih beguncev ne bo silil v vrnitev v Sirijo. Pozval pa je k večji mednarodni pomoči pri skrbi za več kot milijon sirskih beguncev v državi.

Sirski begunci, ki so v sosednjo državo pobegnili po izbruhu vojne v Siriji leta 2011, predstavljajo okoli četrtino prebivalstva Libanona.

Potem ko je sirska vlada prevzela nadzor nad vse več ozemlja in ko so se spopadi v več delih države prenehali, so nekateri libanonski politiki pozvali k vrnitvi sirskih beguncev, poroča Reuters.

"Stališče moje vlade je popolnoma jasno. Nihče ne bo nikogar silil, da se vrne, če tega ne želi," je dejal Hariri. V govoru na donatorski konferenci v Bejrutu, v katerem je za letos pozval k humanitarni pomoči v vrednosti 2,68 milijarde dolarjev, je Hariri posvaril pred tem, da bodo begunci poskusili iti v druge države, če v Libanonu ne bodo prejeli dovolj podpore.

"Potrebujemo več od mednarodne skupnosti, saj izvajamo javno storitev za mednarodno skupnost. Če ne bomo storili več, če vi ne boste storili več, bodo sicer ti ljudje, zatočišče poiskali drugje," je dejal.

Večina beguncev živi pod pragom revščine

Kot sporoča Visoki komisariat ZN-a za begunce, živi 70 odstotkov sirskih beguncev v Libanonu, oziroma več kot 700.000 ljudi, pod pragom revščine. Uradnih begunskih taborišč ni in begunci so razpršeni v več kot 2.100 urbanih in ruralnih skupnostih in lokacijah. Največ sirskih beguncev je v Turčiji, in sicer okoli 3,3 milijona.

Od začetka vojne je iz Sirije pobegnilo več kot 5,4 milijona ljudi, ki so zatočišče poiskali predvsem v sosednjih državah, največ v Turčiji, Libanonu in Jordaniji, v precej manjši meri pa v evropskih državah.

B. V.