Libija: 35 žrtev dveh eksplozij v Bengaziju

Avtomobila bombi eksplodirala pred mošejo

24. januar 2018 ob 10:07,

Bengazi - MMC RTV SLO

V torek zvečer sta v Bengaziju v Libiji eksplodirala dva avtomobila bombi. V napadu je bilo ubitih najmanj 35 ljudi, ranjenih pa jih je okoli 60.

Kot poroča AFP, bi število smrtnih žrtev še naraslo. Prvo vozilo, ki je bilo napolnjeno z razstrelivom, je eksplodiralo pred mošejo v središču mesta v soseski Al Sleimani, ko so verniki odhajali domov po večerni molitvi. Približno pol ure pozneje je na drugi strani ulice eksplodiral še en avtomobil.

Mošeja je eno glavnih zbirališč salafistov v Bengaziju. Salafisti so namreč glavni podporniki sil generala Kalifa Haftarja, ki se na tem območju bojuje proti džihadistom. Med žrtvami so tako civilisti kot pripadniki varnostnih sil. Kdo je odgovoren za napad, še ni znano, saj tudi nobena skupina ni prevzela odgovornosti. Kot piše BBC, so napadi v Libiji pogosti, a ne takšni. Jasno je, da je namen zaporednih eksplozij čim večje število civilnih žrtev.

Že vse od padca dolgoletnega vladarja Moamerja Gadafija leta 2011 v Libiji vlada kaos. Libijska vlada narodne enotnosti je bila s posredovanjem Združenih narodov oblikovana konec leta 2015. Vlado vodi libijski premier Fajez Al Saraj, ki ima podporo ZN-a, ne pa tudi vojaškega poveljnika Haftarja, ki nadzoruje vzhod države. Vmes delujejo številne oborožene milice, v državi so tudi skrajneži samooklicane Islamske države.

T. J., J. R.