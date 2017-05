Libija: Med koncem tedna rešili 6.600 prebežnikov, 200 je pogrešanih

Oborožena skupina oropala prebežnike na čolnu

8. maj 2017 ob 19:14

Tripoli, Rim - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

V Sredozemskem morju blizu obale Libije je minuli konec tedna v dveh brodolomih umrlo ali je pogrešanih skoraj 200 prebežnikov, v več deset operacijah pa so rešili okoli 6.600 ljudi.

Doslej so potrdili smrt enajstih ljudi, sta sporočila Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) in Mednarodna organizacija za migracije (IOM).

Med potrjenimi smrtnimi žrtvami je bilo po podatkih libijskega Rdečega polmeseca deset žensk in en otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ostali prebežniki so pogrešani.

Mednarodna organizacija za migracije (IOM) je na družbenem omrežju Twitter sporočila, da po brodolomu pri libijskem mestu Zavija pogrešajo 113 ljudi, 80 ljudi pa pogrešajo po sobotnem brodolomu gumenjaka.

Pri mestu Zavija so sicer rešili sedem prebežnikov, novico pa je zapisal in tudi potrdil tiskovni predstavnik IOM v Rimu Flavio Di Giacomo. Poleg tega je 50 preživelih rešila danska tovorna ladja, ki jo je preusmerila italijanska obalna straža.

V bližini libijskega mesta Zuvara so v petek oboroženi moški z gliserji oropali 129 prebežnikov na čolnu. Prebežniki pretežno iz Podsaharske Afrike, med njimi tudi 27 žensk in dva otroka, so bili več ur zapuščeni sredi morja, dokler jih ni rešila libijska obalna straža, ki jo je nanje opozoril lokalni ribič.

Po poročanju dopisnika Televizije Slovenija Janka Petrovca je le četrtina prebežnikov iz Podsaharske Afrike muslimanske vere.

Skupno rešili okoli 6.600 prebežnikov

Na poti med Libijo in Italijo so med petkom in nedeljo v več deset operacijah, ki jih je usklajevala italijanska obalna straža, rešili okoli 6.600 prebežnikov. V operacijah so sodelovali italijanska mornarica, obalna straža, evropska agencija za zunanje meje Frontex ter več nevladnih organizacij, je sporočila italijanska obalna straža.

V nedeljo je vodja Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) Filippo Grandi sporočil, da je od začetka leta med prečkanjem morja med Libijo in Italijo umrlo ali je pogrešanih več kot 1150 ljudi. Grandi je pohvalil delo nevladnih organizacij in izpostavil, da so od 1. januarja letos izvedle kar tretjino reševalnih akcij.

Italijansko tožilstvo je sicer nevladne organizacije pred časom obtožilo, da sodelujejo z libijskimi tihotapci ljudi. Tožilstvo je trdilo, da na to sumi, a da nima dokazov, nevladne organizacije pa so vse obtožbe zanikale.

J. R.