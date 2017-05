Libijska džihadistična skupina Ansar al Šaria oznanila razpustitev

Ena od številnih milic v Libiji

28. maj 2017 ob 09:38,

zadnji poseg: 28. maj 2017 ob 09:47

Tripolis - MMC RTV SLO/Reuters

Libijska džihadistična skupina Ansar al Šaria, ki je povezana s teroristično skupino Al Kaida, je oznanila razpustitev. Kot razlog so navedli hude izgube med borci in izgubo vodstva.

V izjavi je Ansar al Šaria še pozvala druge islamistične in džihadistične milice v Bengaziju k združitvi v enotno fronto. Večina njenih borcev naj bi prestopila v vrste t. i. Islamske države, poroča BBC.

Ansar al Šaria, ki so jo Združeni narodi uvrščali med teroristične skupine, je nastala v Bengaziju, drugem največjem libijskem mestu, v kaosu, ki je sledil smrti dolgoletnega voditelja Libije Moamerja Gadafija leta 2011. Leta 2014 je skupina celo prevzela nadzor nad mestom, še poroča BBC.

Skupina, za katero ZDA pravijo, da je odgovorna za napad v Bengaziju leta 2012, v katerem je bil ubit ameriški veleposlanik v Libiji Christopher Stevens, se je spopadala z Libijsko nacionalno vojsko pod vodstvom Kalife Haftarja z vzhoda države. Po mnenju ZDA Haftar uživa podporo Rusije, Washington pa vse bolj zaskrbljen zaradi vse večje vloge Moskve v Libiji.

Reuters je marca poročal, da naj bi Rusija na zračnem oporišču na zahodu Egipta namestila svoje posebne enote, domnevno v podporo Haftarju. Moskva je to sicer zanikala.

Razdrobljeno bojišče

Skupine, povezane z Libijsko nacionalno vojsko, so se od konca lanskega leta večkrat spopadle z nasprotniki, ki so povezani z vlado narodne enotnosti v Tripolisu, ki uživa podporo Združenih narodov.

Skupine, kot je Ansar al Šaria, ki so se želele utrditi na vzhodu države, so se tako vključile v širšo vojno, pri čemer je nastalo zelo razdrobljeno bojišče, na katerih delujejo številne milice, poroča Reuters.

V Libijo je v zadnjih dveh letih več zahodnih držav, tudi ZDA, poslalo svoje posebne enote in vojaške svetovalce, ZDA pa so izvajale tudi zračne napade zoper t. i. Islamsko državo, ki je bila utrjena v mestu Sirte. Libija je zapadla v kaos po letu 2011, ko so uporniki z odločilno vojaško podporo Zahoda z oblasti vrgli Gadafija.

B. V.