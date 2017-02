Libijska vzhodna oblast prepovedala ženskam potovanja v tujino

V Libiji že šest let vlada kaos

21. februar 2017 ob 07:33

Al Bajda - MMC RTV SLO

Libija je razdeljena na dva dela, ki sta pod nadzorom dveh oblasti. Vzhodna je zdaj sprejela odločitev, da vsem ženskam, ki so mlajše od 60 let, prepove, da bi v tujino potovale same.

Kot zatrjuje oblast vzhodnega dela severnoafriške države, ki jo vodi poveljnik Kalifa Haftar, so konservativni ukrep sprejeli z namenom zagotavljanja nacionalne varnostni in nanj nimajo vpliva verski razlogi. Ukrep velja za vsa potovanja po kopnem, zraku in morju.

"Tuje obveščevalne službe izrabile Libijke"

Razdeljena dela Libije imata vsak svojo oblast. Zahodna, tako imenovana vlada narodne enotnosti, ki ima mednarodno podporo, ima sedež v glavnem mestu Tripolisu, vzhodna oblast, ki ima nadzor nad ozemljem med Adždabijo in Tobrukom, pa v Al Bajdi. Omenjeni ukrep o prepovedi potovanja žensk so prvič izvedli na letališču Labrak v tem mestu.

Tiskovni predstavnik načelnikovega štaba vzhodnega dela Abdulrazak Al Naduri je za BBC potrdil, da so sprejeli ukrep. Po njegovih besedah so bile ženske, ki so v zadnjem obdobju zaradi dela potovale v tujino, izrabljene od tujih obveščevalnih služb. O ukrepu v parlamentu niso glasovali, a ga torej na vzhodu že izvajajo.

V Libiji že šest let vlada kaos

Takšna omejitev potrjuje vse večji politični razkorak v državi, kjer vsaka stran uveljavlja svoja pravila na območju, ki ga nadzira. Po strmoglavljenju libijskega diktatorja Moamerja Gadafija leta 2011 je v državi kaos, pri čemer so pomembno vlogo odigrale tudi zahodne države. Za oblast v Libiji se bojujejo različne oborožene skupine, brezvladje pa so izkoristili tudi džihadisti.

Pred kratkim je Libija zvezo Nato uradno zaprosila za podporo pri vzpostavljanju obrambnega in varnostnega sistema. Članice Nata so se lani dogovorile, da bodo Libiji pomagale, če bo za pomoč zaprosila vlada narodne enotnosti, ki jo podpirajo Združeni narodi. Podpora Libiji sodi v sklop Natovih načrtov za učinkovitejše spopadanje s teroristično grožnjo v državi, kjer je navzoča tudi samooklicana Islamska država. Nato je pred šestimi leti bombardiral Libijo.

T. J.