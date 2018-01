Ljudska stranka v Spodnji Avstriji ne bo sodelovala s svobodnjaki

Volitve prvi preizkus za novo avstrijsko vlado

29. januar 2018 ob 10:02

Sankt Pölten - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Na volitvah v avstrijski zvezni deželi Spodnja Avstrija je prepričljivo zmagala ljudska stranka (ÖVP), ki je dobila okoli 50 odstotkov glasov.

To je bil prvi preizkus za novo zvezno vlado, ki je na oblasti slaba dva meseca. Volitve v Spodnji Avstriji so bile prvi preizkus po volitvah na državni ravni lani jeseni, na katerih je prav tako slavila ljudska stranka, ki je oblikovala vladno koalicijo s svobodnjaki. Kot kaže, pa se scenarij sodelovanja med ljudsko stranko in svobodnjaki (FPÖ) ne bo ponovil, je za Radio Slovenija poročala Petra Kos Gnamuš.

ÖVP je dobil skoraj toliko kot na zadnjih volitvah leta 2013. Za socialdemokrate je glasovalo 23,4 odstotka volivcev, kar pomeni, da je SPÖ rezultate izboljšal, za FPÖ pa skoraj 15, torej šest odstotkov več kot pred petimi leti. Prag za vstop v regionalni parlament sta prestopili še stranki Neos in Zeleni. Ankete so sicer svobodnjakom napovedale še več glasov, mnogi so pričakovali, da bodo pridobili na račun dejstva, da so na zveznem nivoju prišli v vlado. FPÖ je želel podvojiti rezultat iz leta 2013 in preprečiti absolutno večino ÖVP-ja.

Zadnjih nekaj dni je sicer volitve v Spodnji Avstriji zasenčil škandal vodilnega kandidata svobodnjakov Uda Landbauerja. V študentskem združenju Germania, ki mu je pripadal, so namreč odkrili sporno pesmarico z nacističnimi besedili, v katerih med drugim piše o pobijanju Judov. Čeprav se je Landbauer distanciral od pesmarice, se je vseeno moral spopasti s številnimi pozivi, naj odstopi. Bodoča deželna glavarka Johanna Mikl Leitner je že napovedala, da s svobodnjaki ne bo sodelovala.

T. J.