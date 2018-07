Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gora Rinjani je priljubljena tudi med turisti: na gori je bilo v času potresa 820 pohodnikov, med njimi večina turistov. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Priljubljeni indonezijski otok Lombok stresel potres Dodaj v

Lombok: Po potresu je na gori Rinjani ujetih več sto pohodnikov

Gora Rinjani

30. julij 2018 ob 08:16

Džakarta - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Po tem ko je v nedeljo indonezijski otok Lombok stresel potres z magnitudo 6,4, je na gori Rinjani še vedno ujetih 266 ljudi. Vrnitev v dolino so jim onemogočil številni zemeljski plazovi, ki so se sprožili po potresu in zaprli poti.

Reševalcem je v dolino že uspelo spraviti okoli 500 pohodnikov, med njimi je večina tujih turistov. Pri reševanju sodeluje več sto reševalcev, pohodnike, med njimi so pohodniki iz Francije, Tajske, Nizozemske in Malezije, pa iščejo tudi s helikopterji. Kot poroča BBC, so vodniki na gori posneli dramatične posnetke plazov, ki so se sprožili v bližini kraterja.

Po zadnjih podatkih je v potresu umrlo 16 ljudi, 160 jih je poškodovanih. Poročajo o več tisoč poškodovanih domovih, več sto ljudi je ostalo brez svojih domov. Vulkanska gora Rinjani vsako leto privabi na sto tisoče ljudi iz vsega sveta. V času potresa je bilo na gori 820 ljudi.

Reuters medtem poroča, da so eno od poti, ki vodijo na Rinjani, očistili, pri reševanju pa jim pomagajo tudi helikopterji. Območje je v nedeljo obiskal tudi indonezijski predsednik Widodo.

