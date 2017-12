London: Dvojica na sodišču zaradi načrtovanja atentata na Mayevo

Napad naj bi izvedli pred vhodom na Downing Street 10

6. december 2017 ob 07:36

London - MMC RTV SLO, Reuters

Britanska policija je pretekli teden zaradi suma terorizma aretirala dva moška. Britanska medijska hiša Sky News poroča, da gre za del operacije, s katero so islamskim skrajnežem preprečili atentat na britansko premierko Thereso May.

Osumljenca, 20-letni Naa'imur Zakariyah Rahman in leto dni starejši Aqib Imran, naj bi, tako je poročal Sky News, načrtovala razstrelitev eksplozivnega sredstva na Downing Streetu, kjer je sedež vlade, kaos, ki bi nastal ob tem, pa naj bi izkoristila za napad in umor premierke z nožem. Dvojico so po poročanju britanskih medijev prijeli 28. novembra, danes pa bosta stopila pred sodnika. Preiskava je trajala več tednov, pretekli teden pa so aretirali dvojico, še poroča Sky.

Direktor MI5 Andrew Parker, ki je seznanil premierkin kabinet z zaroto, je ministrom sporočil, da je Velika Britanija od marca letos preprečila devet terorističnih napadov, poroča BBC. Parker je v govoru pred nekaj tedni opozoril, da je grožnja islamskih teroristov v Veliki Britaniji večja kot kdajkoli prej.

V Veliki Britaniji je bilo letos izvedenih pet terorističnih napadov, v napadih v Manchestru in Londonu je umrlo 36 ljudi.

K. T.