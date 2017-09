Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Na kraj eksplozije so prihiteli policisti, reševalci in gasilci. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

London: Eksplozija na vagonu podzemne železnice

Območje je zaprto

15. september 2017 ob 10:57

London - MMC RTV SLO, Reuters

Na enem izmed vagonov londonske podzemne železnice je odjeknila eksplozija. Nekaj potnikov naj bi dobilo opekline po obrazu, postaja Parsons Green je zaprta, na prizorišču pa so gasilci, reševalci in policisti.

Na eni od fotografij, ki je zaokrožila po družbenih omrežjih, je vidno goreče belo vedro v plastični vrečki, eksplzija pa po prvih podatkih v vagonu ni povzročila veliko škode.

Med potniki je zavladala panika, oblasti pa so zaprle postajo Parsons Green na liniji District Line v jugozahodnem delu Londona. Eksplodiralo je ravno v času jutranje prometne konice, tako da je bil vlak poln potnikov, ki so se vozili na delo. Nekaj ljudi je bilo poškodovanih tudi v naglici, ko so skušali čim prej priti na ulico.

Policija Londončanom svetuje, naj se izogibajo območja okoli omenjene podzemne postaje.

Oblasti še preiskujejo, ali je šlo za teroristični napad.

A. P. J.