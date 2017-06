London: Evakuacija iz štirih stolpnic zaradi skrbi glede požarne varnosti

Povečana skrb po hudem požaru

24. junij 2017 ob 08:51

London - MMC RTV SLO

Po hudem požaru v stolpnici Grenfell so iz več kot 700 stanovanj v štirih stolpnicah na severozahodu Londona zaradi skrbi glede požarne varnosti evakuirali stanovalce.

Svet predela Camden je sporočil, da so prebivalce evakuirali zaradi "nujnih del na področju požarne varnosti", poroča BBC. Kot so dodali v svetu, zagotavljajo sobe v hotelih, do zdaj so jih zagotovili 270, a bo okoli 100 ljudi noč preživelo v rekreativnem centru.

Zunanje obloge na omenjenih stolpnicah so podobne tistim na stolpnici Grenfell na zahodu mesta, kjer je v požaru umrlo predvidoma 79 ljudi. Tudi te stolpnice je med letoma 2006 in 2009 obnavljajo podjetje Rydon, ki je v letih 2015 in 2016 obnovilo tudi Grenfell. Obnova stolpnic v Camdenu je stala 66 milijonov funtov (75 milijonov evrov), v okviru katere je pet stolpnic dobilo nove zunanje obloge, 711 stanovanj pa je bilo prenovljenih z novo napeljavo, ogrevanjem, kuhinjami in kopalnicami.

Camdenski svet je še sporočil, da bodo zunanje obloge odstranili s petih stolpnic, ostajajo pa tudi skrbi glede izolacije plinskih cevi in požarnih izhodov. Sprva so hoteli evakuirati ljudi le iz ene stolpnice, nato so ukrep razširili na vseh pet, ki so jih pregledali, a so ugotovili, da evakuacija iz ene ne bo potrebna, saj je manjša in drugače zasnovana.

Presenečeni prebivalci

Vodja sveta Georgia Gould je dejala, da so se za evakuacijo odločili, saj so jim gasilci dejali, da ne morejo zagotoviti varnosti za prebivalce v tistih stolpnicah. Nekateri prebivalci so dejali, da so za evakuacijo prvič slišali šele v televizijskih poročilih. Poleg tega so v nekaj dneh dobili različna obvestila glede varnosti stolpnice. Nekateri menijo, da je evakuacija pretiran ukrep in ne verjamejo svetu, da bodo dela trajala tri do štiri tedne. Bojijo se, da bo to obdobje precej daljše. Čez konec tedna bodo lahko iz stanovanj ob spremstvu gasilcev vzeli več svojih stvari, še poroča BBC.

B. V.