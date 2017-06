London: Osumljenec za napad s kombijem aretiran zaradi terorizma

"Napadalca je gnala islamofobija"

19. junij 2017 ob 07:33,

zadnji poseg: 19. junij 2017 ob 19:17

London - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V noči na ponedeljek je v severnem delu Londona kombi zapeljal v vernike, ki so zapuščali mošejo. Umrl je en človek, deset ljudi je ranjenih. Osumljenca so aretirali zaradi terorizma.

Incident se je zgodil v bližini mošeje v Finsbury Parku, ko je iz nje po nočni molitvi prihajala množica vernikov. To je ena največjih mošej v Veliki Britaniji.

Množica ustavila napadalca

Mimoidoči so 48-letnega voznika obkrožili, dokler niso prišli policisti in ga aretirali zaradi poskusa umora. Umrl je en človek, deset ljudi je ranjenih - osem so jih odpeljali v bolnišnico, dva pa so oskrbeli na kraju dogodka. Kombi je zapeljal v skupino ljudi, medtem ko je neki moški na pločniku že prejemal prvo pomoč od zbranih. Moški je umrl, ni pa znano, ali se je to zgodilo zaradi napada. Vsi ranjeni so bili muslimani.

Priče so dejale, da je napadalec vzklikal, da hoče "ubiti vse muslimane", poroča BBC.

Aretiran zaradi terorizma

Osumljenca so aretirali zaradi "naročanja, priprave ali hujskanja terorizma, med drugim tudi zaradi umora in naklepa umora," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Scotland Yarda. Minister za varnost Ben Wallace je sporočil, da 47-letni moški pred tem ni bil poznan policiji, piše nemška tiskovna agencija DPA. BBC poroča, da gre za Darrena Osborna iz Cardiffa. Deloval naj bi sam. Sprva so ga aretirali zaradi naklepa umora in ga odpeljali v bolnišnico, da bi zdravniki ugotovili, ali je duševno zdrav.

Londonski župan Sadiq Khan je izjavil, da je šlo za napad na skupne vrednote. "Kot grozljivi napadi v Manchestru, Westminstru in na Londonskem mostu je bil tudi to napad na skupne vrednote strpnosti, svobode in spoštovanja," je dejal Khan in dodal, da bo še poostril policijsko navzočnost v mestu, predvsem v skupnostih, ki praznujejo ramazan.

"Nameren napad na muslimane"

Muslimanske skupnosti so sporočile, da je šlo za nameren napad na muslimanske vernike. "Kot kažejo poročila očividcev, je napadalca gnala islamofobija," je na Twitterju dejal generalni sekretar britanskega muslimanskega sveta Harun Khan. Pojasnil je, da kaže, da je "beli moški v kombiju namerno zapeljal v skupino vernikov, ki so pomagali nekemu obnemoglemu". Pozval je tudi, da bi morali nujno povečati varnostne ukrepe v okolici mošej.

Theresa May: Ekstremizem ima več oblik

Premierka Theresa May je potrdila, da policija dogodek preiskuje kot domnevno teroristično dejanje, in sklicala izredno varnostno zasedanje svoje ekipe. Dejala je, da je bil napad "opomnik, da imajo terorizem, ekstremizem in sovraštvo več oblik in da moramo biti enako odločeni v boju proti njim ne glede na to, kdo je odgovoren".

Po njenih besedah je bil napad prav tako "ogaben, kot tisti pred njimi", pri čemer je mislila na tri letošnje teroristične napade, dva v Londonu in enega v Manchestru. Napad je "ciljal na navadne in nedolžne ... tokrat britanske muslimane, ko so zapuščali mošejo," je dejala. Dodala je, da bo policija zagotovila dodatno potrebno varovanje mošej.

Meni, da je bil napad podoben vsem drugim in da imajo vsi napadi skupen cilj, da razdvojijo družbo. "Preveč smo že tolerirali ekstremizme, tudi islamofobijo," je dodala premierka in naznanila ustanovitev nove komisije za boj proti ekstremizmu.

Obsodbe napada

Napad je že ostro obsodila Evropska komisija. "Tistim, ki želijo razdvajati naše skupnosti, se moramo zoperstaviti z enotnostjo," je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA na družbenem omrežju Twitter zapisal evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos.

Nemška kanclerka Angela Merkel je napad označila kot "dejanje slepega sovraštva". Njen tiskovni predstavnik Steffen Seibert je dejal, da izrekajo sožalje vsem žrtvam, njihovim družinam, pripadnikom skupnosti v tej mošeji in vsem drugim v Londonu in Veliki Britaniji, "ki v zadnjem času ne morejo najti miru".

Tudi iz najuglednejše teološko-akademske ustanove sunitskega islama v Kairu Al Azar so sporočili, da obsojajo "grešni" napad. Ob tem so zahodne države pozvali, naj začnejo ukrepati proti islamofobiji.

Mošeja v Finsbury Parku je bila pred terorističnimi napadi na ZDA 11. septembra leta 2001 povezana z ekstremistično ideologijo, nato so jo zaprli in reorganizirali. Po ponovnem odprtju ni več povezana z radikalnimi stališči.

Napad za napadom

London v zadnjem času doživlja težko obdobje. Pred dvema tednoma so trije muslimanski skrajneži z vozilom zapeljali v pešce na Londonskem mestu, nato pa mimoidoče še zabadali z noži. Takrat je umrlo osem ljudi. Marca pa je moški z najetim avtomobilom zapeljal v ljudi na Westminstrskem mostu in zabodel policista. Ta napad je bil usoden za pet ljudi.

Britanci pa se še spominjajo tudi tragedije 22. maja, ko se je samomorilski napadalec razstrelil ob koncu koncerta ameriške poppevke Ariane Grande v Manchestru. V napadu je umrlo 22 ljudi.

A. P. J., B. V.