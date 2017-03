London: Parlament potrdil zakon o brexitu

50. člen Lizbonske pogodbe naj bi bil sprožen do konca marca

13. marec 2017 ob 21:43,

zadnji poseg: 13. marec 2017 ob 23:49

London - MMC RTV SLO/STA

Britanski parlament je potrdil zakon o brexitu in tako odprl pot vladi, da sproži 50. člen lizbonske pogodbe in s tem začetek odhoda države iz Evropske unije. Predsednica vlade bi lahko to teoretično storila že v torek.



Vendar pa poznavalci pravijo, da Theresa May tega še ne bo storila ta teden, ampak bo počakala do konca meseca in potem tudi uradno obvestila EU o nameri odhoda iz EU-ja, s čimer se bo začel proces, ki naj bi po predvidevanjih trajal dve leti.

Kot je znano, je spodnji dom britanskega parlamenta pričakovano potrdil zakon o brexitu, zavrnil pa je dopolnili k zakonu, ki ju je sprejela lordska zbornica. Ta je spet glasovala o zakonu in ga potrdila.

Eno od dopolnil lordske zbornice je določalo, da morata oba domova parlamenta potrditi dogovor o izstopu iz EU-ja, preden začne veljati. Drugo pa je zahtevalo, da vlada v treh mesecih po sprožitvi 50. člena Lizbonske pogodbe, ki pomeni začetek procesa izstopa, predstavi predloge, ki bi prebivalcem EU-ja in evropskega gospodarskega območja po brexitu zagotovili enake pravice v Veliki Britaniji, kot jih imajo zdaj.

Vlada je v preteklih dneh že izrazila pričakovanje, da bo spodnji dom parlamenta dopolnila zakona zavrnil, saj ima tam, drugače od lordske zbornice, večino. Po odločitvi spodnjega doma so o zakonu ponovno odločali lordi.

Lordska zbornica popustila

Lordska zbornica je tokrat popustila in sprejela osnutek zakona. Zakon je podprlo 274 članov lordske zbornice, 118 jih je bilo proti. S potrditvijo zakona je tako izpolnjen pogoj za sprožitev postopka izstopa države iz EU-ja.

Tiskovni predstavnik britanske vlade je zagotovil, da vlada 50. člena Lizbonske pogodbe, ki ureja izstop države iz EU-ja, ne bo sprožila ta teden. "Bili smo jasni. Premierka bo 50. člen sprožila do konca marca," je dodal.

B. V., A. K. K.