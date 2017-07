Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Po podatkih policije sta moška v manj kot uri in pol izvedla pet napadov z jedko snovjo. Foto: Reuters Direktorica londonske metropolitanske policije Cressida Dick svari, da se število napadov s kislino povečuje ter da je kislino zelo enostavno kupiti. Foto: Reuters Sorodne novice London: 12 poškodovanih v napadu s kislino v nočnem klubu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

London: Pet zaporednih napadov s kislino, policija prijela najstnika

Resham Khan začela peticijo za strožjo zakonodajo

14. julij 2017 ob 15:52

London - MMC RTV SLO

V vzhodnem Londonu so v noči na petek zabeležili pet napadov s kislino. Vse napade sta domnevno izvedla dva moška, pri tem pa ukradla tudi dve kolesi z motorjem. Policija je prijela 16-letnika.

Zaradi suma povzročitve hudih telesnih poškodb in kraje je policija v preiskavi prijela 16-letnika. Po podatkih policije sta napadalca v času ure in pol napadla pet različnih ljudi in jih poškropila z jedko tekočino, poroča Guardian.

Policija verjame, da so napadi povezani. V preiskavi poskušajo ugotoviti, ali je bil motiv napada kraja koles z motorjem.

Napadi so se zvrstili v londonskih predelih Islington, Stoke in Newington, poroča BBC.

Prvi napad se je ob 10:25 zgodil na 32-letnega mopedista, domnevno dostavljavca hrane, ki se je po pomoč zatekel v bližnjo bolnišnico, napadalca pa sta mu ukradla vozilo. Njegovo zdravstveno stanje ni znano.

Čez dvajset minut sta napadalca s kislino napadla naslednjo žrtev, ki so jo prepeljali v bolnišnico.

Ob 11:05 sta napadalca, oba na kolesu z motorjem, napadla tretjo žrtev, ki pa naj bi bila izven smrtne nevarnosti, je sporočila policija.

Najhujši napad se je zgodil na cesti Cazenove Road, kjer sta napadalca žrtvi zadala hude poškodbe, ki ji "bodo spremenile življenje", je sporočila policija.

Zadnji napad se je zgodil ob 11.37, ko sta napadalca napadla voznika, ki je sedel na svojem kolesu z motorjem. Tudi njegovo vozila sta napadalca ukradla.

Direktorica londonske metropolitanske policije Cressida Dick je napade označila za barbarske in izrazila zaskrbljenost nad vedno večjim številom napadov s kislino. Posvarila je, da je nevarne kisline zelo enostavno kupiti, še poroča Guardian.

Vse več napadov s kislino

BBC poroča, da se je število napadov z jedkimi snovmi od leta 2012 več kot podvojilo. Po podatkih londonske policije se je v letu 2015 zgodilo 261 tovrstnih napadov, leta 2016 pa 458.

V letošnjem in lanskem letu je zaradi napadov s kislinami 38 ljudi utrpelo hude telesne poškodbe, en napad se je končal s smrtjo.

Napadi na manjšine

Izmed vseh napadov je sodna oblast le enega označila za zločin iz sovraštva, čeprav so junija in julija v vzhodnem Londonu zabeležili več napadov na ljudi iz južne Azije, poroča Guardian.

Napad na študentko Resham Khan na njen 21. rojstni dan in njenega bratranca Jameela Muhktarja, ko ju je napadalec poškropil skozi avtomobilsko okno, je bil prvi napad, ki so ga označili kot zločin iz sovraštva. V napadu 21. junija sta oba utrpela hude poškodbe.

Kislina kot novo orožje ulice

Khanova je med okrevanjem iz bolnišnice začela s kampanjo za strožjo zakonodajo na področju trgovanja s kislinami. "Namesto nožev in pištol ulične tolpe danes uporabljajo te življenje spreminjajoče snovi. Zakaj so kisline postale novo ulično orožje? Ker so na voljo v trgovinah za vsega 6,5 dolarja (5,7 evra), zakonodaja glede posedovanja pa je ohlapna."

Njeno peticijo za strožjo zakonodajo je do zdaj podpisalo že več kot 360.000 ljudi, poroča Independent.

Napadalec na Khanovo in Mukhtarja, John Tomlin, je bil obtožen za dve namerni povzročitvi hudih telesnih poškodb. Do sojenja 8. avgusta ostaja v priporu, še poroča Independent.

J. R.