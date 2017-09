Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 11 glasov Ocenite to novico! Protiteroristična enota pregleduje vlak. Foto: Reuters Med ljudmi je zavladala panika. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

London: Policija eksplozijo obravnava kot terorizem

Območje je zaprto

15. september 2017 ob 10:57,

zadnji poseg: 15. september 2017 ob 11:31

London - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Na enem izmed vagonov londonske podzemne železnice je odjeknila eksplozija. Nekaj potnikov je dobilo opekline po obrazu, postaja Parsons Green je zaprta, na prizorišču pa so gasilci, reševalci in policisti.

Na eni izmed fotografij, ki je zaokrožila po družbenih omrežjih, je vidno goreče belo vedro v plastični vrečki, eksplozija pa po prvih podatkih v vagonu ni povzročila veliko škode.

Med potniki je zavladala panika, oblasti pa so zaprle postajo Parsons Green na liniji District Line v jugozahodnem delu Londona. Eksplodiralo je ob 8.20, torej ravno v času jutranje prometne konice, tako da je bil vlak poln potnikov, ki so se vozili na delo.

Očividci na vlaku so poročali o glasni eksploziji, ko so se približevali podzemni postaji, in prepoznavnem vonju po zažganem.

Poškodovani, ker so hiteli na plano

Nekaj ljudi je bilo poškodovanih tudi v naglici, ko so skušali čim prej priti na ulico. Natasha Wills iz londonske urgentne službe je sporočila, da je njihova primarna naloga oceniti stopnjo in naravo poškodb in da so na prizorišče poslali več ekip, med drugim enote, opremljene za ravnanje s strupenimi snovmi.

Policija Londončanom svetuje, naj se izogibajo območja okoli omenjene podzemne postaje. Dodali so, da dogodek obravnavajo kot teroristično dejanje in da je še prezgodaj, da bi lahko potrdili vzrok izbruha ognja. Na prizorišču so tudi strokovnjaki za eksploziva, ki iščejo dokaze in sledi.

Britanska premierka Theresa May je za popoldne sklicala sestanek nacionalnega odbora za varnost.

London je letos doživel že štiri teroristične napade, v katerih je umrlo 36 ljudi.

A. P. J.