London: Policija razkrila imeni dveh napadalcev

Znova je stekel promet čez Londonski most

5. junij 2017 ob 08:34,

zadnji poseg: 5. junij 2017 ob 19:30

London - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Britanska policija je razkrila imeni dveh od treh napadalcev, ki so izvedli sobotni napad v Londonu. V okviru preiskave je zjutraj pridržala več ljudi v vzhodnem delu prestolnice.

Policija je objavila, da sta bila napadalca 27-letni Khuram Butt om 30-letni Rachid Redouane. Prvi je bil poročen in je imel otroke. Več let je živel na vzhodu Londona v predelu Barking. Kriminalisti sporočajo, da je bil znan policiji in notranji obveščevalni službi MI5, a da ni bilo obveščevalnih podatkov, ki bi napovedovali napad. Tudi Redouane je živel v istem londonskem predelu.

Varnostni viri v Dublinu pravijo, da je imel eden izmed napadalcev osebno izkaznico Republike Irske, poroča BBC.

V zgodnjih ponedeljkovih urah so policisti izvedli ločeni raciji v Newhamu in Barkingu ter pridržali več ljudi, na obeh naslovih pa opravljajo tudi hišni preiskavi. Že v nedeljo je policija prijela 12 ljudi v Barkingu na vzhodu Londona, sedem žensk, starih med 19 in 60 let, ter pet moških, starih med 27 in 55 let. Kot navaja BBC, naj bi jih prijeli v stanovanju, kjer naj bi živel eden izmed napadalcev. Med priprtimi je bil tudi neki 55-letni moški, ki so ga pozneje že izpustili na prostost.

V sobotnem napadu je bilo ubitih sedem ljudi, 48 je bilo ranjenih, med njimi jih je 36 še vedno v bolnišnicah, 18 pa jih v kritičnem stanju. Odgovornost za napad je prevzela t. i. Islamska država.

"Nova realnost"

Po več terorističnih napadih v zadnjih tednih je vodja londonske policije Cressida Dick dejala, da gre "za novo realnost." Ob tem je dejala, da so od leta 2013 preprečili 18 napadov, povprečno pa dnevno aretirajo po enega človeka. Obveščevalne službe so po njenih besedah učinkovite, sredstva za boj proti terorizmu so na voljo.

V kombiju napadalcev in v racijah je policija našla "ogromno" forenzičnega materiala in dokazov. Preiskava naj bi se razvijala zelo hitro, prioriteta pa je zdaj ugotoviti, ali je bil v načrte vključen še kdo.

Medtem BBC poroča, da sta dva človeka trdila, da sta opozorila policija na obnašanje enega od napadalcev. Neimenovan moški je tako dejal, da je eden od napadalcev postajal vse skrajnejši v zadnjih letih, a da oblasti kljub opozorilom niso storile ničesar.

Med smrtnimi žrtvami so med drugim avstralski, kanadski in francoski državljan, med ranjenimi pa je sedem francoskih državljanov, več nemških in avstralskih državljanov ter španski državljan.

Na seji se je spet sešel vladni krizni odbor, t. i. Cobra, ki je razpravljal o nadaljnjih ukrepih pred četrtkovimi parlamentarnimi volitvami.

Zjutraj so znova odprli železniško postajo in postajo podzemne železnice pri Londonskem mostu, čez katerega je znova stekel promet, odprli pa so tudi bližnje ulice.

Theresa May v bran londonskemu županu

Premierka May se je medtem postavila v bran londonskemu laburističnemu županu Sadiqu Khanu in dejala, da je bil njegov odziv na sobotni teroristični napad v Londonu izjemen in da bi bilo narobe, če bi trdili nasprotno. S tem se je odzvala na kritike, ki jih prek Twitterja na račun prvega muslimanskega župana britanskega glavnega mesta podaja ameriški predsednik Donald Trump.

"Mislim, da Sadiq Khan opravlja dobro delo in bi bilo narobe reči kaj drugega," je dejala premierka, ki ni hotela kakor koli neposredno kritizirati Trumpa. Ta je danes spet kritiziral Khana in presodil, da so bile njegove izjave po sobotnem napadu v Londonu "pomilovanja vredne". "Ti izgovori londonskega župana Sadiqa Khana, ki je moral močno razmišljati glede njegove izjave, da 'ni razloga za preplah'," je zapisal. Hkrati je še obtožil medije, da si močno prizadevajo, kako bi to izjavo "prodali".

A Trump je županove besede iztrgal iz konteksta. Khan je namreč pozval, da "ni razloga za preplah" zaradi povečanega števila policistov v mestu, ne pa zaradi teroristične grožnje.

K. T., B. V.