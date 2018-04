London: Ruski predlog o skupni preiskavi afere Skripal je "sprevržen"

Rusija govori o "groteskni provokaciji"

4. april 2018 ob 12:01

Haag/Moskva/Berlin - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Kremelj zaradi britanskih obtožb, da je dvojnega agenta Sergeja Skripala zastrupila Rusija, zahteva opravičilo premierke Therese May. London pa je ruski predlog o skupni britansko-ruski preiskavi dogodka označil kot "sprevrženega".

Medsebojnemu obtoževanju Rusije in Velike Britanije v primeru Skripal ni videti konca. "Njihova teorija v nobenem primeru ne bo nikoli potrjena, ker je ni mogoče potrditi," je izjavil Putinov predstavnik Dmitrij Peskov in dodal: "Britanski zunanji minister, ki je obtoževal predsednika Putina, in britanska premierka bosta morala nekako pogledati v oči kolegom iz Evropske unije. Na nek način se bosta morala opravičiti ruski strani. To bo gotovo dolga zgodba, ta nesmisel je šel predaleč," je še povedal Peskov, ki spremlja Putina na obisku v Turčiji.

"Washington obseden z neobstoječo rusko grožnjo"

Vodja ruske obveščevalne službe SVR Sergej Nariškin pa je izjavil, da je bila zastrupitev Skripala "groteskna provokacija" britanskih in ameriških obveščevalnih služb. "Kar se tiče groteskne provokacije s Skripalovima, ki so jo zakuhale britanske in ameriške obveščevalne službe, številne evropske države ne sledijo Londonu in Washingtonu, temveč hočejo videti, kaj se je zgodilo," je dejal.

Nariškin je še dejal, da je za Washington boj proti neobstoječi ruski grožnji postal prava obsesija, primerljiva z obdobjem hladne vojne. "Dosegel je takšne razsežnosti in razvil takšne nesmiselne značilnosti, da je čas, da govorimo o vrnitvi mračnih časov hladne vojne," je poudaril.

Laboratorij: Ne moremo dokazati izvora strupa

Britanske oblasti trdijo, da je zelo verjetno, da za napadom na Skripala in njegovo hčerko Julijo z živčnim strupom novičok 4. marca v britanskem Salisburyju stoji Rusija. Moskva obtožbe odločno zavrača. Britanski zunanji minister Boris Johnson je prst uperil neposredno v Vladimirja Putina rekoč, da je zelo verjetno on ukazal napad. Iz britanskega vojaškega laboratorija, v katerem so analizirali živčni strup, so sicer v torek sporočili, da ne morejo dokazati, da je bila snov izdelana v Rusiji.

Izredno zasedanje OPCW-ja

Zaradi afere Skripal se je danes za zaprtimi vrati na izrednem zasedanju v Haagu sestal izvršni odbor Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) se bo danes v Haagu sešel na izrednem zasedanju. Srečanje je zahtevala Rusija, ker od Velike Britanije ni mogla pridobiti gradiva o napadu. Britanska delegacija je ob prihodu v Haag dejala, da je ruski predlog skupne preiskave "sprevržen". "Gre za taktiko odvračanja pozornosti in novih dezinformacij, ki služijo temu, da se Rusija še naprej izogiba odgovorom, ki bi jih morala dati," je tvitnila britanska delegacija.

Oglasili so se tudi v Berlinu. Nemčija je dejala, da "se še naprej strinja z oceno Velike Britanije, da je Rusija verjetno odgovorna za zastrupitev Skripala". "Nič se ni spremenilo," je dejala predstavnica nemške vlade Ulrike Demmer.

A. P. J.