London zanika poročanje, da je Juncker po sestanku s Thereso May bolj skeptičen

Blair napovedal vrnitev v britansko politiko

1. maj 2017 ob 15:02,

zadnji poseg: 1. maj 2017 ob 17:18

London, Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Uradni London je zavrnil poročanje nemškega časopisa FAZ, da je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker po srečanju z britansko premierko bolj skeptičen kot prej.

Frankfurter Allgemeine Zeitung je v svoji nedeljski izdaji citiral Junckerja, ki da je po sredinem srečanju s Thereso May dejal, da je "zapustil Downing Street 10 desetkrat bolj skeptičen kot prej". Po dveurnem srečanju sta sicer obe strani sporočili, da je bil pogovor konstruktiven, poroča Reuters. London tudi po poročanju nemškega časopisa vztraja, da je bilo srečanje uspešno.

Medtem v Bruslju po pisanju FAZ-a vlada velik dvom o uspešnem koncu pogajanj z Londonom. Časopis tako poroča, da pri Evropski komisiji ocenjujejo, da obstaja več kot 50-odstotna verjetnost, da pogajanja med Londonom in Brusljem propadejo. Po navedbah virov pri Evropski komisiji Theresa May ni pokazala nikakršne pripravljenosti na kompromis, predstavila pa naj bi tudi nerealistična pričakovanja glede poteka pogajanj.

Naslednji dan naj bi Juncker nemški kanclerki Angeli Merkel potarnal, da je britanska premierka "v popolni zmoti" in "živi v drugi galaksiji" glede pogajanj o brexitu. "Ne, poglejte, nisem v drugi galaksiji," je v odzivu za BBC dejala britanska premierka. Po njenih besedah to zgolj kaže, da "bodo obdobja, ko bodo pogajanja z Brusljem težka".

Nerealistična pričakovanja

Theresa May naj bi med drugim zastopala stališče, da Velika Britanija preostalim članicam Unije ne dolguje nobenega denarja. V Bruslju nasprotno ocenjujejo, da bo morala Velika Britanija poravnati za okoli od 60 do 65 milijard evrov obveznosti.

Premierka že od vsega začetka vztraja tudi pri tem, da se je treba pogajati o prostotrgovinskem sporazumu, medtem ko se je preostala sedemindvajseterica o prihodnjem odnosu pripravljena pogovarjati šele, ko bodo razrešena vprašanja o izstopnem dogovoru.

Theresa May naj bi predlagala tudi, da bi vprašanje pravic državljanov EU-ja na Otoku in britanskih državljanov v EU-ju skušali rešiti že na prihodnjem zasedanju Evropskega sveta v juniju, le dva tedna po predčasnih britanskih parlamentarnih volitvah, ki bodo 8. junija.

Prepričana je, da bi moral biti izstop iz Unije za Veliko Britanijo uspeh, manj prepričani pa so glede tega v Bruslju, kjer opozarjajo, da bo Velika Britanija po izstopu iz EU-ja kot tretja država v bistveno slabšem položaju, kot je zdaj.

Blair napoveduje vrnitev zaradi brexita

Medtem je nekdanji britanski premier Tony Blair napovedal vrnitev v domačo politiko. Želel naj bi sodelovati v razpravi o brexitu in pogajanjih z Evropsko unijo, v ta namen pa naj bi oblikoval politično gibanje.

To gibanje naj bi namreč sooblikovalo razpravo ob začetku izstopnih pogajanj Velike Britanije z Evropsko unijo. Zaveda se, da bo zaradi tega deležen kritike, a velik zagovornik EU-ja in nekdanji dolgoletni vodja laburistov si kljub temu želi "umazati roke".

"Ta zadeva z brexitom mi je dala neposredno motivacijo, da se vključim v politiko," je dejal v pogovoru za časopis Daily Mirror. "Nočem se znajti v položaju, ko bomo prešli skozi ta zgodovinski trenutek, jaz pa ne bom ničesar rekel, saj bi to pomenilo, da mi ni mar za to državo. Pa mi je," je še poudaril nekdanji premier, katerega 10-letno vodenje vlade med letoma 1997 in 2007 je v veliki meri zaznamovala njegova podpora in sodelovanje v ameriškem napadu na Irak.

Zaskrbljen zaradi enotnega trga

Blairova prizadevanja sicer niso osredotočena na kljubovanje izidu lanskega referenduma, da država zapusti EU, ga pa skrbijo pogajanja z Brusljem. Še posebej je zaskrbljen zaradi morebitne odločitve konservativne premierke, da država zapusti evropski skupni trg. "Enotni trg nas uvršča v ligo prvakov na področju trgovinskih sporazumov. Prostotrgovinski sporazum je kot druga liga, prostovoljno bi se izločili," je ponazoril.

Ankete kažejo, da se na predčasnih parlamentarnih volitvah junija prepričljiva zmaga napoveduje konservativcem, kar bi okrepilo izhodišča premierke pred pogajanji o izstopu. Laburisti pod vodstvom Jeremyja Corbyna naj bi zaostali za približno 20 odstotnih točk.

B. V.