London želi tudi po brexitu carinsko unijo z EU-jem. Bruselj: "To je fantazija."

Pogajanja do zdaj niso prinesla konkretnih rezultatov

15. avgust 2017 ob 14:28

London/Bruselj - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Velika Britanija je predlagala, da bi po izstopu iz Evropske unije oblikovala začasno carinsko unijo, ki bi ji omogočala prost pretok blaga z Evropsko unijo. V Bruslju so ta predlog opisali kot "fantazijo".

Po navedbah britanske vlade bo Velika Britanija carinsko unijo zapustila z izstopom iz enotnega evropskega trga, kar se bo zgodilo z brexitom, predvidenim za marec leta 2019. London se želi z EU-jem zato dogovoriti za prehodno obdobje po izstopu, v katerem bi ohranili tesen odnos z evropsko carinsko unijo, kar bi omogočilo prost pretok blaga, je izjavil britanski minister za brexit David Davis. "Ena izmed mogočih rešitev bi bila začasna carinska unija med Veliko Britanijo in EU-jem," je dejal Davis in dodal, da bi se v tem obdobju lahko pogajali o novih trgovinskih dogovorih z državami po svetu.

"To bo podjetjem prineslo gotovost, omogočilo pa bo tudi mehek prehod. To prehodno obdobje bi lahko trajalo približno dve leti, tako da bi se končalo pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami, ki so predvidene za leto 2022," je še izjavil Davis.

"Nevidne meje so fantazija"

Evropska komisija je v odzivu na predlog poudarila, da "zunaj enotnega trga in carinske unije neovirana trgovina ni mogoča". Ponovili so tudi, da je treba v pogajanjih najprej doseči zadosten napredek pri treh ključnih vprašanj britanskega izstopa, in sicer pravicah državljanov, finančni poravnavi in mejah na irskem otoku, šele nato pa se bo mogoče pogajati o prihodnjem odnosu med EU-jem in Otokom. Dodali so, da dogovora o prihodnjem odnosu ne bo mogoče dokončno skleniti, dokler Velika Britanija ne postane tretja država.

Guy Verhofstadt, koordinator za brexit v Evropskem parlamentu, pa je slikovito dejal, da so predlogi Londona o carinski uniji "fantazija". "Biti hkrati v carinski uniji in zunaj nje je fantazija, kot so fantazija tudi nevidne meje," je tvitnil Verhofstadt.

Škotska premierka Nicola Sturgeon pa je britanski predlog začasne carinske unije označila za "neumnega". "Velika Britanija si mora prizadevati, da ostane v carinski uniji in enotnem trgu," je poudarila.

Minister za brexit v senci iz vrst laburistov Keir Starmer je glede predlogov ministrstva dejal, da so neceloviti in neustrezni, namenjeni pa so prikritju nesoglasij v vladi. Prav tako podjetjem ne prinašajo gotovosti, je dejal.

V združenju britanske industrije, ki zastopa interese gospodarstva, so medtem predlog označili za "opogumljajočega".

Cena brexita bo znana jeseni

Davis je spregovoril tudi o finančni poravnavi, pri čemer je poudaril, da bo London upošteval "vse prave mednarodne obveznosti". Znesek, ki ga bo moral Otok poravnati, pa ne bo znan do oktobra oziroma novembra.

Ministrstvo za brexit naj bi v sredo predstavilo še dokument o meji med Severno Irsko in Irsko.

Pogajanja med Londonom in Brusljem, ki so se začela junija, do zdaj niso prinesla konkretnejših rezultatov. EU je Veliko Britanijo tudi večkrat pozval, naj poda podrobnejša stališča. Tretji krog pogajanj je predviden za konec meseca.

A. P. J.