Londonski napadalec identificiran, policija pridržala sedem ljudi

Napadalec, ki je deloval sam, je bil ubit na kraju dogodka

23. marec 2017 ob 07:46,

zadnji poseg: 23. marec 2017 ob 10:34

London - MMC RTV SLO/STA

Policija nadaljuje preiskavo napada v Londonu, ki je v sredo zahteval najmanj pet življenj in 40 ranjenih. Sporočili so, da so preiskali šest hiš in pridržali sedem ljudi.

Britanski mediji poročajo, da je policija ponoči izvedla racijo v Birminghamu – po nekaterih navedbah naj bi v eni izmed hiš v Birminghamu živel napadalec iz Londona.

Vodja protiterorističnih enot Mark Rowley je potrdil, da preiskave nadaljujejo tako v Birminghamu kot drugje po državi. Dodal je, da policija nima podatkov o morebitnih novih grožnjah za javno varnost.

Napadalca je na kraju zločina ustrelila policija. Njegove identitete še niso razkrili, so pa potrdili, da gre za starega znanca policije. Rowley pa je dodal, da je deloval sam.

Scotland Yard je že takoj po dogodku sporočil, da napad v Londonu obravnavajo kot terorizem, dokler ne bodo vedeli več. Vodja protiterorističnega oddelka londonske policije je ponoči dejal, da gre domnevno za "islamistični terorizem".

Sedem ljudi še vedno v kritičnem stanju

Poročali smo, da je napadalec včeraj približno ob 14.30 z avtomobilom na Westminstrskem mostu v bližini britanskega parlamenta zapeljal med ljudi in jih več povozil. Nato se je z avtomobilom zaletel v ograjo in vdrl na območje parlamenta. Tam je z nožem zabodel policista, ki je pozneje zaradi poškodb umrl. Policija je razkrila, da je bil ubiti policist 48-letni Keith Palmer.

V javnost medtem prihajajo podrobnosti o žrtvah. Po zadnjih podatkih štirje ljudje različnih narodnosti napada niso preživeli, 29 jih je moralo v bolnišnico, od tega jih je sedem še vedno v kritičnem stanju, kot je dejal Rowley.

Med ranjenimi so tudi številni turisti, med drugim francoski dijaki, Romuni in Južni Korejci. Po poročanju BBC-ja je južnokorejski zunanji minister sporočil, da je bilo pet njihovih državljanov poškodovanih v gneči, ko so ljudje bežali s prizorišča napada.

Velika Britanija stopnje ogroženosti ni zvišala

Britanska premierka Theresa May je v večernem televizijskem nagovoru po napadu, ki ga je označila za "bolnega in izprijenega", dejala, da kljub dogodku ne bodo zvišali stopnje teroristične ogroženosti v državi.

"V zadnjih letih britanska vlada nenehno opozarja, da v primeru terorizma ne gre za vprašanje, ali bo prišlo do novega terorističnega napada, temveč kdaj se bo to zgodilo. Kljub včerajšnji tragediji stopnja ogroženosti pred terorističnim napadom ostaja četrta na petstopenjski lestvici, kar pomeni, da je napad zelo verjeten. Zadnja, peta stopnja pomeni, da bo do napada prišlo v nekaj minutah," je za TV Slovenija poročala dopisnica iz Londona Nina Kojima.

Iz sveta medtem prihajajo obsodbe napada in izrazi solidarnosti z Britanci. Potem ko so napade obsodili številni evropski voditelji, je kanadski premier Justin Trudeau poudaril, da je šlo za "napad na demokracije po svetu". Zatrdil je še, da so Kanadčani na strani Britancev v boju proti terorizmu. Avstralski premier Malcolm Turnbull pa je poudaril, da je bil to napad na "parlamente, svobodo in demokracijo vsepovsod". Ameriški predsednik Donald Trump je na Twitterju zapisal, da je že izrekel sožalje Mayevi, ki je "močna in se dobro drži".

T. H.