Lopez Obrador na prisegi obljubil konec pohlepnim elitam v Mehiki

Velika pričakovanja od prvega levičarskega predsednika

2. december 2018 ob 14:59

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Andres Manuel Lopez Obrador je v soboto prisegel kot novi predsednik Mehike in obljubil, da bo zatrl pohlepne elite v državi, prepredeni s korupcijo, revščino in nasiljem.

"Vlada ne bo več na uslugo pohlepni manjšini in ne bo posrednik pri plenjenju, kot je bila do zdaj," je na prisegi dejal prvi levičarski predsednik v moderni zgodovini države. "Morda se zdi pretenciozno ali pretirano to reči, vendar ne gre le za začetek nove vlade, temveč za začetek spremembe političnega režima," je dejal Obrador.

Na začetku šestletnega mandata je obljubil, da bodo "izvedli mirno in urejeno, ampak tudi temeljito in radikalno preobrazbo", s čimer bodo preobrnili "katastrofalno zapuščino desetletij neoliberalnih vlad".

Po uradni prisegi je Lopez Obrador na osrednjem trgu v Ciudadu de Mexicu sodeloval na slovesnosti, ki jo je spremljala velika množica in ki si jo je zamislil sam. Šaman ga je obredno očistil s kadili in cvetjem ter mu predal simbolno šamansko palico. "Potrjujem svojo obljubo, da ne bom lagal, ropal ali izdal Mehičanov," je dejal novopečeni predsednik in obljubil, da bo mehiške staroselce postavil na prvo mesto v boju proti neenakosti.

Prepričljiva zmaga na volitvah

Lopez Obrador je na predsedniških volitvah na začetku julija zmagal s 53 odstotki podpore državljanov, ki so jih prepričale njegove obljube o novih pristopih v boju proti kriminalu, revščini in korupciji. Dobil je več kot dvakrat več glasov od prvega zasledovalca, a s svojimi obljubami ni prepričal vseh. Številni kritiki mu očitajo, da so njegove metode preveč radikalne in avtoritativne.

Kljub obljubam o do podjetij prijaznim politikam so mehiške delnice in državna valuta po njegovi izvolitvi izgubile vrednost.

Podedovane nerešene težave

Nekdanji župan prestolnice Ciudad de Mexico je s prisego od svojega predhodnika Enriqueja Pene Nieta prejel tudi kar nekaj nerešenih težav. Država se utaplja v korupciji in nasilju, ki je povezano z vojno proti mamilom in kartelom. Največji izziv za Lopeza Obradorja bo ohranjanje odnosov z največjimi trgovinskimi partnerji ZDA.

Ustavljanje migracij s spodbujanjem razvoja

V mehiški Tijuani na vstop v ZDA čaka 6.000 prebežnikov iz Srednje Amerike, ki bežijo pred revščino in nasiljem. Novi predsednik je sicer obljubil, da bo v skladu z dogovorom med ZDA, Kanado in Mehiko migracije poskusil zajeziti s spodbujanjem razvoja v Srednji Ameriki in Mehiki.

Varnost v državi je tako kot njegov predhodnik označil za najvišjo prioriteto, vendar je Lopez Obrador pod večjim pritiskom javnosti, saj so lani mehiške oblasti obravnavale rekordnih 25.000 umorov.

Reševanje energetskega sektorja

Lopez Obrador trdi, da ima tudi rešitve za gospodarstvo. Nekdanjemu predsedniku očita, da je energetski sektor odprl zasebnim investitorjem. Močno zadolženo državno naftno podjetje Pemex namerava rešiti z javnimi naložbami. Zavzel se je za suverenost centralne banke, njegova vlada pa bo zagotovila razmejitev med ekonomsko in politično močjo v državi.

Novi predsednik obljublja, da ne bo povečeval državnega dolga ali davkov za 127 milijonov prebivalcev, temveč bo celo zvišal plače najrevnejšim. Vlada bo denar prihranila z ničelno toleranco do korupcije in zaustavitvijo izgub javnih sredstev.

Zniževanje javne potrošnje

Predsednik si je že pred nastopom mandata znižal mesečno plačo na 4.900 evrov (njegov predhodnik 12.000) in obljubil zniževanje stroškov državnih uradnikov. Na prisego se je pripeljal v svojem belem volkswagnu, brez večje prisotnosti varnostnikov. Razpustil je večtisočglavo predsedniško stražo in jo zamenjal z majhno skupino neoboroženih telesnih stražarjev.

Vrata predsedniške palače Los Pinos je že odprl za javnost. Sam namreč ne namerava živeti v "hiši strahov", kot jo imenuje, in je stavbo spremenil v kulturni center. Sočasno prodaja tudi predsedniško letalo boeing dreamliner, s katerim se je prehodnik Pena Nieto še v soboto vrnil z vrha G20 v Argentini.

J. R.