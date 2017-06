Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Stroški so močno narasli, prihodki so se pa znižali. Brezdomcev je vse več. Foto: EPA Ljudje z nizkimi dohodki porabijo kar 70 odstotkov dohodkov za plačilo najemnine. Foto: EPA Sorodne novice Skvoterji prazno londonsko vilo ruskega oligarha odprli za brezdomce Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Los Angeles: V letu dni število brezdomcev naraslo za več kot 20 odstotkov

Kalifornija se sooča s problemom brezdomstva

1. junij 2017 ob 12:35

Los Angeles - MMC RTV SLO

Število brezdomcev je v ameriškem mestu Los Angeles v zadnjem letu poskočilo za 20 odstotkov, v širšem okrožju pa za 23 odstotkov. Glavni razlog naj bi bili visoke najemnine in življenjski stroški.

Kot poroča BBC, je brezdomcev vse več kljub ukrepom proti brezdomstvu. V Los Angelesu je po podatkih posebne agencije, ki je bila z namenom reševanja problema brezdomstva ustanovljena leta 1993, 34.189 ljudi brez strehe nad glavo, medtem ko je bilo teh ljudi leta 2016 28.464. V okrožju Los Angeles pa je brezdomcev 57.794, kaže raziskava iz januarja letos, lani pa jih je bilo 46.874. Los Angeles je dolgo časa znan kot brezdomska prestolnica ZDA.

Leta 2015 so oblasti razglasile izredno stanje na tem področju, mesto pa je namenilo 100 milijonov dolarjev za rešitev problema. Župan Eric Garcetti je glede novih podatkov dejal, da se slabih novic ne da zakriti. Dodal je, da so za stanje delno krive zelo visoke najemnine in visoki življenjski stroški v mestu. "Najemnine se ne morejo podvojiti vsako leto," je dejal. Ob leta 2000 so se povprečne najemnine v okrožju Los Angelesa zvišale za 32 odstotkov, medtem ko so se povprečni prihodki na gospodinjstvo znižali za tri odstotke.

Tisti z najnižjimi prihodki porabijo kar 70 odstotkov prihodkov za plačilo najemnine, kar pomeni, da jim ostane zelo malo denarja za nakup hrane in ostalih potrebščin. Agencija za reševanje problema brezdomstva je sporočila, da bi moralo okrožje zgraditi več kot 550.000 domov z nizkimi najemninami za ljudi z nizkimi prihodki.

Mesto Los Angeles je nedavno odobrilo nove ukrepe, s katerimi želi zbrati 1,2 milijardi dolarjev za izgradnjo 10.000 stanovanj za brezdomce, v desetih letih pa želijo zbrati 3,5 milijarde dolarjev za druge projekte na področju brezdomstva.

B. V.