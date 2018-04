Lufthansa je za torek odpovedala več kot 800 letov

Adria Airways leti po načrtu

9. april 2018 ob 19:52

Frankfurt - MMC RTV SLO, STA

Nemški letalski prevoznik Lufthansa je sporočil, da je zaradi torkove stavke dela javnega sektorja, ki bo ohromil tudi frankfurtsko letališče, odpovedal več kot 800 od načrtovanih 1.600 letov.

"Lufthansa mora za torek odpovedati več kot 800 od načrtovanih 1.600 letov, vključno z 58 leti na dolge razdalje. Odpoved bo prizadela okoli 90.000 potnikov," so v sporočilu za javnost zapisali v Lufthansi in dodali, da bodo že v sredo storitve nemotene. V torek med 5. in 18. uro bodo stavkali letališki gasilci in del zaposlenih na letališču.

Frankfurtsko letališče, največje v Nemčiji in eno največjih v Evropi, je na spletni strani potnike že obvestilo o pričakovanih "precejšnjih zamudah in odpovedih letov". Potnike so prosili, da pri izbranih prevoznikih preverijo, ali je njihov načrtovani let odpovedan.

V Adrii Airways letov kljub napovedani stavki ne bodo odpovedovali. Potnikom svetujejo, da se pravočasno prijavijo na let, preverijo svoje rezervacije in potrebne osebne dokumente. V izogib morebitnim nevšečnostim na nemških letališčih pa potnikom v Adrii priporočajo, da potujejo z osebno prtljago.

Prizadeta še letališča v Münchnu, Kölnu in Bremnu

Torkova opozorilna stavka bo sicer prizadela še letališča v Münchnu, Kölnu in Bremnu. Poleg letalskega prometa je motnje pričakovati v lokalnem potniškem prometu, stavkali pa bodo tudi v vrtcih in bolnišnicah. Stavko bodo občutili v Berlinu, na Bavarskem in v Severnem Porenju - Vestfaliji.

Stavkovne aktivnosti sindikati načrtujejo med 10. in 13. aprilom, s čimer stopnjujejo pritisk na delodajalce, da tudi zaposleni v javnem sektorju požanjejo del dobrih rezultatov največjega evropskega gospodarstva.

A. V.