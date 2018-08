Machu Picchu: Po trčenju vlakov poškodovanih več turistov

Svetovno znamenitost lani poleti obiskalo 5.000 turistov na dan

1. avgust 2018 ob 15:25

Lima - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Blizu znamenite inkovske utrdbe Machu Picchu, največje turistične znamenitosti Peruja, sta v torek trčila turistična vlaka, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi.

Do trčenja je prišlo v torek ob 10. uri po krajevnem času na železniški progi blizu Machu Picchuja. Po poročanju medijev naj bi se nesreča zgodila, ker so skušali tamkajšnji protestniki zablokirati progo s kamenjem in vejami. Zaradi tega je prvi vlak ustavil, vanj je nato trčil drugi. Policija teh informacij ni potrdila, saj skuša vzrok nesreče še ugotoviti.

Po podatkih oblasti je bilo poškodovanih 35 ljudi. Drugi viri sicer navajajo nekoliko nižje številke. Med poškodovanimi so Američani, Južni Korejci, Čilenci in Francoz. Med huje poškodovanimi sta dva tuja turista, ki so ju namestili v oddelek za intenzivno nego v bolnišnici Pardo de Cusco. Tam je na zdravljenju še 22 poškodovanih, perujsko ministrstvo za zdravje navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V nesrečo sta bila vpletena vlaka konkurenčnih železniških družb, PeruRail in IncaRail, ki obe zagotavljata povezave z Machu Picchujem.

Gneča na vrhu

Utrdbo Machu Picchu naj bi Inki na 2500 metrih nadmorske višine zgradili v 15. stoletju našega štetja. "Izgubljeno inkovsko mesto" je največja turistična znamenitost v Peruju. Lani ga je po poročanju Guardiana obiskalo 1,4 milijona ljudi, med julijem in avgustom pa v povprečju kar 5.000 ljudi na dan, kar je dvakrat več, kot priporoča Unesco.

J. R.