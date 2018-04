Macron Američane prepričeval, naj se ne umaknejo s svetovnega odra

Francoski predsednik pozval k multilateralizmu

25. april 2018 ob 19:57

Washington - MMC RTV SLO, STA

Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob koncu svojega državniškega obiska ZDA nagovoril oba domova ameriškega kongresa, v katerem je Američane s pozivom k multilateralizmu skušal prepričati, naj se ne umaknejo s svetovnega odra.

Poteze v tej smeri sicer sprejema predsednik ZDA Donald Trump, ki zagovarja umik ZDA s svetovnega odra, umik od multilateralnih trgovinskih sporazumov, uvaja carine zaveznikom, med predvolilno kampanjo je bil kritičen do zveze Nato in poudarja, da je pod njegovo vlado Amerika vedno na prvem mestu.

Macron je v kongresu doživel veličasten sprejem, veliko bolj navdušen, kot ga je doživljal predsednik Barack Obama in kot ga danes doživlja Trump. Francozu so namreč več minut stoje ploskali člani obeh glavnih strank.

Pred 15 leti je bilo popolnoma drugače. Francija, ki je nasprotovala vojni proti Iraku leta 2003, je bila tedaj pri delu Američanov osovražena skoraj kot Sadam Husein, demokrat John Kerry pa naj bi volitve proti republikancu Georgeu W. Bushu leta 2004 izgubil deloma tudi zato, ker je govoril francosko. Pod republikancem Trumpom, ki je iraško vojno razglasil za neumno, je vse drugače.

Diplomacija glede Irana

Macron je osmi francoski predsednik, ki mu je pripadla čast nagovora obeh domov kongresa, kjer republikanci sicer najraje slišijo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Ta je odločen nasprotnik jedrskega sporazuma med Iranom in svetovnimi silami iz leta 2015, tako kot tudi Trump. Večina kongresa je podobnega mnenja in Macron je nadaljeval delo, ki ga je začel v Beli hiši.

Želi namreč prepričati Trumpa, da ohrani ZDA pri sporazumu, ki je omejil iranski jedrski program, o raketnem programu in vmešavanju v dogajanje na Bližnjem vzhodu pa naj bi se dogovorili posebej.

Macron je kongresnikom zagotovil, da Francija ne bo dovolila, da Iran pride do jedrskega orožja. "Iran ne bo nikoli imel jedrskega orožja," je dejal, a hkrati menil, da nasprotovanje jedrskemu Iranu ne sme voditi sveta v novo vojno na Bližnjem vzhodu. "Po eni strani ne smemo biti naivni, vendar po drugi strani ne smemo sami sprožiti nove vojne."

Nov svetovni red

Macron je kongresnike navdušil z govorom v angleščini, kar je za francoskega govornika na mednarodnem odru zelo redko. Spomnil je na zgodovinska dejstva, kot je bila francoska pomoč ZDA med ameriško revolucijo proti Britancem in dejal, da imata obe državi korenine v enakih idealih svobode, strpnosti in enakopravnosti in vladavine prava.

"Skupaj lahko vzpostavimo svetovni red 21. stoletja na temelju nove vrste multilateralizma, ki bo temeljil na učinkovitejšem, odgovornejšem in k rezultatom usmerjenemu multilateralizmu. Multilateralizem so izumile ZDA in vi ste tisti, ki ga morate pomagati ohraniti in znova iznajti," je Američanom povedal Macron.

Med drugim je posvaril pred naraščanjem skrajnega nacionalizma, pri čemer bi morala biti mednarodna skupnost zelo pozorna, da premaga izzive. Kot je dejal, sta se ameriška in francoska družba vedno zavzemali za človekove pravice za vse. Pri tem je navedel napredek pri enakopravnosti temnopoltih. Poudaril je tudi pomen gibanja proti diskriminaciji, spolnim napadom in izkoriščanju žensk.

Proti umiku v Siriji

Teroristični napadi na obeh straneh Atlantika so razlog, zakaj so Francija in ZDA skupaj v Siriji, pri čemer skuša Macron prepričati Američane, naj se ne umaknejo od tam, preden se konča zdaj že sedemletna državljanska vojna, ki sproža valove beguncev v Evropo.

V odnosih med Evropo in ZDA pod Trumpom sta trenutno najbolj pereči še težavi podnebnih sprememb in trgovinskih vojn. Macron je Trumpovo napoved umika ZDA iz pariškega podnebnega sporazuma optimistično označil za "kratkoročni nesporazum". "Soočimo se z dejstvom, da ni planeta B. Prepričan sem, da se bodo ZDA nekega dne vrnile k sporazumu," je dejal.

"Jasno je, da potrebujemo svobodno in pošteno trgovino. Vendar pa trgovinske vojne med zavezniki niso v skladu z našo misijo, zgodovino in zavezami za globalno varnost," pa je glede Trumpovih carin dejal Macron.

Podoba Macronovega državniškega obiska ZDA je bila imenitna, kmalu pa bo jasno, ali imajo izrazi prijateljstva s Trumpom, objemi, poljubi in trepljanja po hrbtu tudi kaj dejanske podlage.

Trump je postavil 1. maj kot rok, da od Evropejcev dobi določene koncesije ali pa bo uvedel višje carine na jeklo in aluminij. Do 12. maja pa zahteva, da mu evropska stran predstavi nekaj sprejemljivega, na podlagi česar bo obdržal ZDA pri iranskem sporazumu.

K. S.