Macron: EU se glede varnosti ne sme zanašati le na ZDA

Francoski predsednik si tudi sicer prizadeva za reformo EU-ja

27. avgust 2018 ob 17:34

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoski predsednik Emmanuel Macron je napovedal, da bo v prihodnjih mesecih predstavil predloge za okrepitev varnosti Evropske unije, saj meni, da se EU na področju varnosti ne sme več zanašati samo na ZDA.

"Evropa se glede varnosti ne more več zanašati samo na ZDA. Prevzeti moramo odgovornost, zagotoviti varnost in s tem evropsko suverenost," je povedal na današnjem srečanju okoli 250 francoskih diplomatov, poslancev in strokovnjakov za mednarodne odnose ob koncu poletnih počitnic.

"Želim, da sprožimo temeljit premislek o svoji varnosti z vsemi evropskimi partnerji, vključno z Rusijo," je poudaril. Po njegovem mnenju bo za izboljšanje odnosov z Moskvo potreben "bistven napredek pri reševanju ukrajinske krize". Vendar pa to po njegovih besedah ni ovira, da ne bi začeli sodelovati že zdaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vprašljiva prepričljivost predlogov

Macron je napovedal svoje predloge po oddaljevanju ZDA od tradicionalnih zaveznic v zvezi Nato, kar se je začelo pod vodstvom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je Nato večkrat označil za zastarelo organizacijo, druge članice pa poziva k povečanju izdatkov za obrambo.

Francoski predsednik si tudi sicer prizadeva za reformo EU-ja, med drugim predlaga prenovo evrskega območja. Podporo za svoje predloge bo v prihodnjih dneh iskal na tridnevnem obisku na Danskem in Finskem, ki ga bo začel v torek. Njegovi predlogi pa so do zdaj naleteli na mlačen odziv drugih članic.

K. Št.