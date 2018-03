Macron napovedal obvezno šolanje že od tretjega leta

Namen reforme je zmanjšati neenakosti

27. marec 2018 ob 15:31

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Po napovedi francoskega predsednika Emmanuela Macrona bo v Franciji šola postala obvezna za otroke od tretjega leta dalje namesto od šestega, kot velja zdaj.

Po podatkih francoskega ministrstva za šolstvo sicer znižanje starosti za obvezno šolo na francoske družine ne bo imelo velikega vpliva, saj je že zdaj 97,6 odstotka francoskih triletnikov vključenih v predšolsko vzgojo.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, gre za del reforme šolskega sistema, katere namen je po Macronovih besedah predvsem zmanjšati neenakosti v najrevnejših delih Francije in na čezmorskih ozemljih, kjer več staršev otrok ne vključi v izobraževalni sistem, dokler ta ni obvezen.

"Upam, da bomo s to obveznostjo, ki jo bomo uvedli s šolskim letom 2019/2020, popravili te nesprejemljive razlike," je poudaril Macron na konferenci o predšolski vzgoji v Parizu.

Dejal je še, da je predšolsko izobraževanje temelj francoskega izobraževalnega sistema in bo to ostalo tudi v prihodnje. V Franciji je od leta 1959 šola obvezna za vse otroke od šestega do 16. leta.

B. V.