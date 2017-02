Macron obtožuje Rusijo vmešavanja v volilno kampanjo z lažnimi novicami

Macron zavrača govorice o istospolni aferi

14. februar 2017 ob 15:50

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Neodvisni kandidat na francoskih predsedniških volitvah Emmanuel Macron je Rusijo obtožil vmešavanja v predvolilno kampanjo s hekerskimi napadi in širjenjem lažnih novic, predvsem v povezavi z nedavnimi govoricami, da naj bi bil poročeni Macron istospolno usmerjen. V Kremlju so obtožbe že zanikali.

Rusija naj bi uporabljala svoje državne medije za hekerske napade in objavljanje lažnih novic, s čimer naj bi poskušala vplivati na volilno tekmo v Franciji. Po besedah vodje Macronove kampanje Richarda Ferranda so priče "na stotine, celo tisoče" poskusom hekerskih napadov, ki izvirajo iz Rusije.



"Pogledati si moramo dve dejstvi: dva glavna medija Russia Today (RT) in Sputnik, ki sta v lasti ruske države, širita lažne novice," je za francosko televizijo France 2 dejal Ferrand. S svojo izjavo je podkrepil vse večjo zaskrbljenost evropskih obveščevalcev, da bi lahko Rusija poskušala vplivati na letošnje parlamentarne in predsedniške volitve v Franciji, na Nizozemskem in v Nemčiji.

Ameriški obveščevalci so že lani trdili, da se je Rusija s hekerskimi napadi vmešavala tudi v ameriške predsedniške volitve, za kar pa, roko na srce, otipljivih dokazov niso ponudili.

Macron nenadejano na položaju favorita

Macron, ki po sestopu z ministrskega stolčka v Hollandovi socialistični vladi nastopa kot neodvisni kandidat, je po aferi Francoisa Fillona z zaposlovanjem žene postal favorit na volitvah, katerih prvi krog bo aprila. Kandidat konservativcev Fillon je zaradi obtožb o fiktivni zaposlitvi soproge izgubil znaten delež podpore in po novem naj bi se glede na ankete v drugem krogu maja prav Macron pomeril z vodjo skrajne desnice Marine Le Pen in jo tudi premagal.

Macron je oster kritik ruske zunanje politike. Tudi po besedah Ferranda je bil Macron tarča ruskih napadov, ker se zavzema za močno Evropo, ki bi se postavila po robu Rusiji. Po drugi strani je Rusiji in Vladimirju Putinu močno naklonjena Le Penova.

V Kremlju so navedbe že zavrnili. Tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je obtožbe o vpletenosti Rusije v hekerske napade označil za absurdne.

K. S.