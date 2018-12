Macron po opustošenju Pariza skuša vzpostaviti dialog s protestniki

Nadaljevanje protestov na jugu države

2. december 2018 ob 10:33,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 19:29

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Francoski predsednik Emmanuel Macron je premierju Edouardu Phillippu naročil, naj po najhujših izgredih v Parizu od leta 1968 začne pogovore s protestniki in političnimi voditelji.

Protestniki v Parizu so v soboto v prestižnejših soseskah Pariza zažigali avtomobile, ropali trgovine, uničevali zgradbe in napadali policiste. Poškodovali so tudi Slavolok zmage, na katerega so napisali "rumeni jopiči bodo triumfalni" in "Macron odstopi". Gasilci so pogasili 190 požarov, uničenih je bilo več deset avtomobilov.

Macron po ogledu prizorišča protestov in kriznem sestanku vladnega kabineta ni razglasil izrednih razmer, kot je namignil tiskovni predstavnik vlade, vendar je notranjemu ministru Gerardu Collombu naročil, naj za prihodnje proteste pripravi varnostne sile, je vlada sporočila v izjavi.

Tiskovni predstavnik francoske vlade Benjamin Griveaux je za radio Europe 1 dejal, da je Macron odprt za dialog s protestniki, vendar ne bo spremenil napovedanih reform - dviga davka na izpust ogljikovodika na liter pogonskega goriva.

Premierja Edouarda Phillippa je Macron pooblastil za pogovore s voditelji političnih strank in predstavniki protestnikov. Rumeni jopiči proti višanju cen goriv protestirajo vsak konec tedna od 17. novembra - ko se je po Franciji zbralo kar 280.000 ljudi.

Na protestih v soboto se je po vsej Franciji po oceni policije zbralo več kot 135.000 ljudi. V Parizu je po izgredih policija aretirala 412 ljudi, od tega jih je 378 še vedno v priporu. Ranjenih je bilo 113 ljudi, med njimi 23 pripadnikov varnostnih sil.

Mestne oblasti ocenjujejo, da so se med rumene jopiče pomešale tako nasilne skupne levih in desnih političnih prepričanj kot tudi mladina iz pariškega predmestja. Več skupin je na proteste prišlo z zakritimi obrazi in oboroženi s sekirami ter palicami.

Protesti se nadaljujejo na jugu države

Protesti in incidenti se sicer v državi nadaljujejo tudi danes. Na jugu Francije v bližini mesta Narbonne so protestniki zažgali avtocestno hišico, v bližini Lyona pa so blokirali avtocesto. Zaradi gneče, nastale ob demonstracijah, je ponoči v prometni nesreči v bližini Arlesa umrl motorist.

Macron: Protestniki so "iskalci kaosa"

Macron je protestnike v soboto na tiskovni konferenci v Buenos Airesu označil za "iskalce kaosa" in zatrdil, da ne bo nikoli sprejel nasilja. "Noben razlog ne upravičuje, da se napade policiste, da se ropa trgovine, da se grozi mimoidočim ali novinarjem, da se onečasti Slavolok zmage," je dejal francoski predsednik.

"Ti, ki so odgovorni za to nasilje, ne želijo sprememb. Ne želijo si izboljšanja, želijo si kaos. Izdali so cilje, za katere pravijo, da se borijo, in s katerimi manipulirajo," je še dejal francoski predsednik in zatrdil, da bodo izgrednike identificirali in pripeljali pred roko pravice.

Namesto turistov na ulicah razdejanje

V soboto so v Parizu iz varnostnih razlogov zaprli dve prestižni blagovnici Galeries Lafayette in Printemps, zaradi nemirov pa so zaprli tudi 19 postaj podzemne železnice. Protesti vplivajo tudi na gospodarstvo. Deli osrednjega Pariza, običajno preplavljeni s turisti in predbožičnimi nakupovalci, so bili podobni bojnim območjem, saj so v zraku sledovi solzivca, po tleh ležijo zrušeni deli stavb. Hoteli in veleblagovnice so izgubili milijone, v nekaterih supermarketih so police izropane.

J. R.