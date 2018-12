Macron po požigih in nasilju v Parizu obsodil protestnike

Vlada razmišlja o uvedbi izrednih razmer

2. december 2018 ob 10:33

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Francoski predsednik Emmanuel Macron je obsodil protestnike, ki so v Parizu v najhujših izgredih v tem desetletju napadali policiste, zažigali avtomobile in zgradbe ter ropali trgovine.

Macron je protestnike označil za "iskalce kaosa" in zatrdil, da ne bo nikoli sprejel nasilja. "Noben razlog ne upravičuje, da se napade policiste, da se ropa trgovine, da se grozi mimoidočim ali novinarjem, da se onečasti Slavolok zmage," je francoski predsednik dejal v soboto na novinarski konferenci po koncu vrha G20 v Buenos Airesu.

Po pisanju Reutersa gre za najhujše nemire v francoski prestolnici v zadnjih desetletju. Na ulicah francoskih mest se je na t. i. protestih rumenih jopičev zbralo okoli 75.000 ljudi, ki že tedne protestirajo proti visokim cenam goriva.

V Parizu so izbruhnili izgredi, v katerih so se protestniki – med njimi so bile tudi skupine mladih moških z zakritimi obrazi, oboroženi s palicami in sekirami – spopadli s policisti, zažigali smetnjake, avtomobile in razbijala okna na lokalih. V nemirih je bilo ranjenih okoli 110 ljudi, med njimi 20 pripadnikov varnostnih sil.

"Ti, ki so odgovorni za to nasilje, ne želijo sprememb. Ne želijo si izboljšanja, želijo si kaos. Izdali so cilje, za katere pravijo, da se borijo, in s katerimi manipulirajo," je še dejal francoski predsednik in zatrdil, da bodo izgrednike identificirali in pripeljali pred roko pravice. Policija je za zdaj aretirali skoraj 300 ljudi.

Bo Francija uvedla izredne razmere?

Tiskovni predstavnik francoske vlade Benjamin Griveaux je sporočil, da Francija razmišlja o uvedbi izrednih razmer za pomiritev protestov. Mirne protestnike so pripravljeni povabiti za pogajalsko mizo. Predsednik Macron se bo popoldne sestal s premierjem in notranjim ministrom, da bi ugotovili, kako zatreti proteste in začeti dialog s protestniškim Gibanjem rumenih jopičev, ki je vzniknilo brez prave strukture in vodstva.

Namesto turistov na ulicah razdejanje

V soboto so v Parizu iz varnostnih razlogov zaprli dve prestižni blagovnici Galeries Lafayette in Printemps, zaradi nemirov pa so zaprli tudi 19 postaj podzemne železnice. Protesti vplivajo tudi na gospodarstvo. Deli osrednjega Pariza, običajno preplavljeni s turisti in predbožičnimi nakupovalci, so bili podobni bojnim območjem, saj so v zraku sledovi solzivca, po tleh ležijo zrušeni deli stavb. Hoteli in veleblagovnice so izgubili milijone, v nekaterih supermarketih so police izropane.

J. R.