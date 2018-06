Macron želi uvesti obvezno enomesečno služenje državi za najstnike

Macron ni služil vojaškega roka

28. junij 2018 ob 09:13

Pariz

Francoska vlada je predstavila načrt za uvedbo enomesečnega obveznega služenja državi za vse najstnike. Predsednik Emmanuel Macron je med lansko kampanjo dejal, da bo služenje državi "šola bratstva".

Pri okoli 16 letih bi morali tako vsi mladi sprva preživeti 15 dni v skupni nastanitvi, kjer bo v okviru programa vključena neka vrsta služenja, pa tudi koristni elementi za mlade, kot na primer zdravstveni pregledi in opismenjevanje, je pojasnil minister za izobraževanje Jean-Michel Blanquer.

Dodal je, da bo to način "družbenega mešanja". Ena izmed kritik odprave obveznega služenja vojaškega roka pred več kot 20 leti je bila namreč, da mladi ne pridejo več tako pogosto v stik z vrstniki z drugačnim ozadjem.

Drugi del programa, ki bo prav tako trajal 15 dni, pa bo po besedah Blanquera bolj prirejen posamezniku in ga bo vodil inštruktor. Podrobnosti drugega dela programa morajo še uskladiti, je dodal minister.

Mladinske organizacije proti prisili

Na začetku meseca je 14 mladinskih in študentskih organizacij sicer kritiziralo načrte Macrona, češ da so številni mladi v Franciji že zdaj dejavni kot prostovoljci in da to ne bi smelo biti nekaj obveznega. Služenje želi vlada uvesti naslednje leto.

Tiskovni predstavnik vlade Benjamin Griveaux pa je pojasnil, da bodo morali dopolniti ustavo, če bodo želeli uvesti obvezno služenje državi. BBC poroča, da francoska ustava prepoveduje državi, da celotne dele prebivalstva prisili, da so odsotni od doma, razen v primeru obrambe države.

V okviru predlaganega programa bodo mlade sicer izobraževali tudi o varnosti in obrambi, a to ne bo vojaško usposabljanje. Prostovoljci bodo lahko pozneje sicer zaprosili za dodatno tri- do 12-mesečno izobraževanje pri vojski in gasilcih ali pa na področju socialnih in kulturnih dejavnosti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Razvodenel načrt

BBC poroča, da predlagani načrt ni tak, kakršnega si je sprva želel Macron. Leta 2017 je kot predsedniški kandidat predlagal nekakšno mini vojaško služenje, ki naj bi vse francoske državljane prisililo, da imajo med 18. in 21. letom najmanj en mesec "neposredno izkušnjo z vojaškim življenjem".

Macron je prvi francoski predsednik, ki ni opravil vojaškega služenja. Ko so bili leta 1996 vpoklicani zadnji naborniki, je bil Macron namreč star 18 let. Služenje je bilo ukinjeno leta 1997.

