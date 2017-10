Madrid odstavil katalonsko vlado in vodstvo policije

Opoldne v Madridu shod v podporo enotnosti

28. oktober 2017 ob 09:14,

zadnji poseg: 28. oktober 2017 ob 09:55

Madrid/Barcelona - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Španska vlada je v Kataloniji prevzela oblast. Pristojnosti dozdajšnjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta je predala v roke namestnici španskega premierja Sorayi Saenz de Santamaria.

Madrid je predtem odvzel tudi pooblastila najvidnejšim katalonskim policijskim uradnikom in s tem začel v praksi uresničevati 155. člen španske ustave, ki sta ga španska vlada in senat sprejela v petek.

Španski premier Mariano Rajoy je v petek zvečer s sprožitvijo 155. člena začasno odvzel avtonomnost Kataloniji. Napovedal je odstavitev katalonske vlade s predsednikom Carlesom Puigdemontom na čelu ter razpustitev katalonskega parlamenta in razpis predčasnih regionalnih volitev 21. decembra. Ukrepi po objavi v uradnem listu v veljavo stopajo z današnjim dnem.

Špansko tožilstvo je poleg tega napovedalo, da bo v prihodnjih dneh vložilo obtožnico proti Puigdemontu zaradi upora, sodišče pa bo nato odločilo, ali jo bo sprejelo ali ne. V primeru obsodbe bi lahko Puigdemontu grozilo do 30 let zapora.

Mossos ostal brez vodstva

V petek zvečer je nato španski notranji minister Juan Ignacio Zoido v pisni izjavi odstavil Josepa Lluisa Trapera Alvareza z mesta načelnika katalonske avtonomne regionalne policije Mossos. Proti Traperu so že pred časom sprožili preiskavo zaradi upora, potem ko enote Mossosa niso pomagale španski civilni gardi v posredovanju proti protestnikom v Barceloni pred referendumom o neodvisnosti 1. oktobra. Španska tiskovna agencija Efe je še poročala, da je Madrid odstavil tudi generalnega direktorja Mossosa, Pereja Solera i Campinsa.

Burnemu političnemu dogajanju v petek so sledili množični protesti tako zagovornikov kot nasprotnikov neodvisnosti v več katalonskih mestih, ki so se zavlekli pozno v noč. Udeležilo se jih je na tisoče ljudi. Največ ljudi, okoli 15.000, se je ponoči zbralo na shodu za neodvisnost pred poslopjem regionalnega parlamenta v Kataloniji. Na manjših protestih skrajno desnih skupin, ki nasprotujejo neodvisnosti, pa je prišlo do izgredov, med drugim do razbijanja oken na zgradbi radia Catalunya. Izgredniki so tudi napadli nekaj mimoidočih in jih lažje poškodovali.

Za danes ob 12.00 je v Madridu napovedano veliko zborovanje za enotnost Španije in v podporo ustavi.

Kako se bodo stvari odvijale, ne ve nihče. Veliko je odvisno od tega, ali bo katalonska vlada sama odstopila in v kolikšni meri bodo zagovorniki neodvisnosti uresničili svoje grožnje o mirnem uporu proti prevzemu nadzora Madrida.

A. P. J.