Madrid ostaja slep in gluh za vsa vabila Barcelone

Rajoy bo dopoldne nagovoril španski parlament

11. oktober 2017 ob 07:28

Madrid/Barcelona - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Španska vlada je zavrnila deklaracijo o neodvisnosti Katalonije, ki jo je v torek podpisal tamkajšnji voditelj Carles Puigdemont, in znova le zamahnila z roko ob pozivih k pogovorom med Madridom in Barcelono.

Španski parlament bo dopoldne nagovoril premier Mariano Rajoy. Govoril bo o hudi krizi v državi, ki je nastala zaradi namere Katalonije po odcepitvi. Še predtem se bo na izredni seji sešla španska vlada in razpravljala o nadaljnjih ukrepih.

"Govor nekoga, ki ne ve, kje je, kam gre in s kom hoče iti"

Katalonski regionalni voditelj Puigdemont je v torek naredil korak nazaj in pozval k odložitvi razglasitve neodvisnosti za nekaj tednov, da bi rešitev iskali v dialogu z Madridom. Madrid pa ostaja gluh za vabila iz Barcelone. Tiskovni predstavnik španske vlade je tako po govoru Puigdemonta dejal, da je implicitna razglasitev neodvisnosti Katalonije nesprejemljiva in da ni mogoče sprejeti veljavnosti referenduma, ki ga je ustavno sodišče prepovedalo, oziroma njegovega izida. Podpredsednica španske vlade Soraya Saenz de Santamaria pa je izjavila, da je bil Puigdemontov govor govor "nekoga, ki ne ve, kje je, kam gre in s kom hoče iti". Dodala je: "Ne Puigdemont ne kdor koli drug nam ne more vsiliti mediacije. Puigdemont je svojo regijo pripeljal do najvišje stopnje negotovosti v njeni zgodovini."

Puigdemont: "Nismo zločinci, norci, pučisti"

V nagovoru v katalonskem parlamentu je predsednik katalonske regionalne vlade zagotovil, da namerava uresničiti voljo ljudi na referendumu 1. oktobra, ki so ob 43-odstotni udeležbi prepričljivo podprli neodvisnost Katalonije. A želi si tudi umiriti razmere, zato je parlamentu predlagal preložitev razglasitve neodvisnosti za nekaj tednov, da bi lahko dali priložnost pogovorom z Madridom.

Špansko vlado je obsodil, ker je poskušala na vse načine preprečiti glasovanje, a jo tudi pozval, naj "posluša, morda ne nas, ampak koga drugega". Puigdemont je bil zelo kritičen tudi do preteklih dejanj španske vlade. Poleg tega, da Kataloniji odreka pravico do samoodločbe in ji Barcelona plačuje preveč davkov, je doslej po njegovih besedah tudi zavračala vsakršen dialog. "Odgovor je bil vedno radikalno in absolutno zavračanje v kombinaciji s preganjanjem katalonskih institucij," je dejal. Vsem Špancem je namenil tudi besede: "Nismo zločinci, norci, pučisti. Smo normalni ljudje, ki bi samo radi glasovali," je dodal. Obenem pa je priznal, da sta obe strani zaskrbljeni glede tega, kako naprej. "Vsi smo del iste skupnosti in naprej moramo skupaj. Edina pot naprej sta demokracija in mir," je poudaril.

Madrid je v primeru enostranske razglasitve neodvisnosti omenjal možnost uvedbe 155. člena ustave, ki predvideva razveljavitev avtonomije Katalonije in vzpostavitve neposredne oblasti.

O razmerah v Španiji oziroma Kataloniji bo predvidoma razpravljala tudi Evropska komisija, ki je bila do zdaj jasna - gre za notranje zadeve Španije, Katalonija pa bi v primeru odcepitve ostala tudi zunaj Unije.

A. P. J.