Madrid z obtožnicami proti katalonskim voditeljem zaradi upora

Rajoy odstavila vlado Katalonije in suspendirala avtonomijo

30. oktober 2017 ob 13:39

Madrid - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Španski državni tožilec je pozval k vložitvi obtožnic proti katalonskim voditeljem, potem ko so razglasili neodvisnost Katalonije.

Kot je v Madridu sporočil Jose Manuel Maza, bi morali katalonskega premierja Charlesa Puigdemonta in njegove sodelavce obtožiti upora in nezakonitega prisvajanja javnih sredstev.

V skladu s špansko zakonodajo mora poziv generalnega tožilca najprej preučiti sodišče, za katerega Maza upa, da bo obtožene katalonske voditelje povabilo na zaslišanje.

Po besedah Maze so voditelji regionalne vlade v Kataloniji ustvarili institucionalna krizo, ki se je 27. oktobra končala z enostransko razglasitvijo samostojnosti in s popolnim nespoštovanjem španske ustave.

Zaradi teže obtožnice tožilec ne izključuje tudi drugih ukrepov, med drugim aretacije in preiskovalni zapor.

Za obtožbe na račun Puigdemonta in njegovih namestnikov je zagrožena kazen do 30 let zapora.

Španski mediji pišejo, da naj bi bilo skupno obtoženih 20 oseb, od tega 14 nekdanjih članov katalonske regionalne vlade in šest članov razpuščenega katalonskega parlamenta.

Španska vlada premierja Mariana Rajoya je v soboto uradno odstavila katalonsko regionalno vlado in v skladu s 155. členom ustave suspendirala katalonsko avtonomijo, potem ko je katalonski parlament v petek sprejel resolucijo o samostojnosti Katalonije.

Madrid naj bi tako danes v Kataloniji prevzel posle in tako naj bi ostalo najmanj do predčasnih regionalnih volitev 21. decembra.

G. V.