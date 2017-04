Maduro za izvedbo volitev, a ne predsedniških

V spopadih umrlo že 20 ljudi

24. april 2017 ob 10:03

Caracas - MMC RTV SLO/STA

Po več kot treh tednih protestov v Venezueli, v katerih je umrlo 20 ljudi, se je prvič oglasil predsednik države Nicolas Maduro, ki je dejal, da podpira izvedbo volitev v državi - a le lokalnih.

Opozicijski protestniki na množičnih uličnih zborovanjih namreč zahtevajo odstop Madura in predčasne predsedniške volitve. Novega predsednika bi sicer Venezuelci morali izbirati prihodnje leto.

Maduro je v nedeljo v televizijskem nagovoru tako dejal: "Volitve! Da želim si volitev, zdaj. To pravim kot vodja države in vodja vlade." S temi besedami je podprl volitve županov in guvernerjev, predvidene za konec leta, o morebitnih predčasnih predsedniških volitvah pa je molčal. Pozval je tudi k nadaljevanju pogovor z opozicijo.

V belem v čast padlih

Protesti v državi se vrstijo že več kot tri tedne, preteklo sredo pa so postali še posebej množični. Udeležilo se jih je več milijonov ljudi. Zadnje žrtve so padle v petek. V soboto so protesti minili mirno, protestniki pa so se oblekli v belo, da bi počastili počastili spomin ubitih. Za ponedeljek so napovedani novi protesti proti Maduru. Človekoljubne organizacije trdijo, da je bilo v nemirih zaprtih več kot 1.000 ljudi in da jih 700 še vedno ostaja za papahi, piše BBC.

Venezuela je od leta 2014 v hudi krizi, ljudem primanjkuje hrane, zdravil in osnovnih potrebščin. Opozicija za takšno stanje krivi oblast, Maduro pa trdi, da gre pri protestih za zaroto po naročilu ZDA. A ankete kažejo, da si njegovega odhoda želi kar 70 odstotkov prebivalcev države. To bi se brez vojske težko zgodilo, obrambni minister in general Vladimir Padrino Lopez pa je Maduru obljubil brezpogojno podporo.

A. P. J.