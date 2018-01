Madžarska nad organizacije, ki pomagajo prebežnikom

18. januar 2018 ob 11:53

Budimpešta - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Na Madžarskem spet pripravljajo ukrepe proti nezakonitim prebežnikom. Po osnutku novega zakona naj bi vlada obdavčila vse organizacije, ki iz tujine prejemajo sredstva za pomoč tem ljudem.

V bližini meje bi pridržali vsakogar, ki bi migrantom pomagal. Madžarska vlada namreč meni, da nezakonite migracije varnostno slabijo vso Evropo.

"Nezakonite migracije so varnostna grožnja vsej Evropi in lahko desetletja bistveno vplivajo na njeno prihodnost," je sporočilo madžarske vlade, ki je predstavila nekaj poudarkov zakonodajnega predloga, s katerim želi otežiti delo vseh, ki pomagajo prebežnikom.

Predlog zakona vsebuje obdavčitev vseh organizacij, ki iz tujine pridobivajo sredstva za pomoč nezakonitim prebežnikom. Te organizacije bi se morale registrirati, njihova dejavnost pa bi bila obdavčena po 25-odstotni stopnji.

"Varuhi evropske meje"

Vlada Viktorja Orbana, ki se je v sporočilu za javnost označila za varuhinjo zunanje evropske meje, pripravlja še ukrep, s katerim bi lahko v osemkilometrskem pasu od meje pridržali vsakogar, ki kakor koli pomaga prebežnikom. V nekaterih primerih se ta ukrep lahko razširi na celotno madžarsko ozemlje.

Čeprav vlada v predstavitvi ni izrecno omenjala Georgea Sorosa, je jasno, da skuša s temi ukrepi zajeziti vpliv ameriškega milijarderja, ki s financiranjem projektov odprte družbe velja za velik trn v peti madžarskih konservativnih političnih struj.

Prebežnike tihotapili z letalom

Medtem pa na Madžarskem odmeva tudi primer tihotapljenja prebežnikov v starem ukrajinskem propelerskem letalu iz 40. let prejšnjega stoletja. Madžarska policija je sprožila preiskavo, potem ko je v ponedeljek sredi noči na poljih nedaleč od Kallosemjena blizu ukrajinske meje pristalo v Kijevu registrirano lahko letalo AN-2.

Policist, ki takrat ni bil v službi, je slišal letalo, ko je preletelo njegovo hišo, in sprožil alarm. Oblasti na zasneženi njivi našle zapuščeno letalo, brez motorja ali posadke, s pomočjo policijskih psov in toplotnih kamer pa so kmalu prišli na sled osmim vietnamskim in trem afganistanskim prebežnikom. Vseh 11 so pridržali, osebe, ki stojijo za akcijo, pa še iščejo.

K. S.