Makedonska kriza: "Narod ne bo dovolil tretje albanske države na Balkanu"

Protestniki prenočili pred parlamentom

28. april 2017 ob 07:24

Skopje, Beograd - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Povod za včerajšnji vdor protestnikov v makedonski parlament je bila izvolitev Talata Džaferija za predsednika parlamenta. V nemirih je bilo ranjenih 77 ljudi, med njimi 22 policistov in več poslancev.

Kot poroča dopisnik TV Slovenija Boštjan Anžin, so lahko Makedonci v neposrednem prenosu gledali zasedanje parlamenta in nasilje, ki je izbruhnilo med novinarsko konferenco vodje opozicije Zorana Zaeva. Njega so potem kamere ujele okrvavljenega po obrazu. V parlament so vdrli protestniki gibanja Za enotno Makedonijo, ki jih podpira tudi dolga leta vladajoča stranka VMRO DPMNE, in obračunavali z nasprotniki, ob tem pa zahtevali nove volitve.

Socialdemokrati, ki jih vodi Zaev, in albanske manjšine so izvolili Džaferija iz Demokratične unije za integracijo (DUI) za novega predsednika parlamenta. Džaferi je prvi Albanec na čelu sobranja. Za protestnike je to dokaz, da Zaev popušča Albancem in sprejema njihove zahteve oziroma tako imenovano tiransko platformo, ki bi po mnenju nasprotnikov pomenila konec Makedonije. Ob tem je do izvolitve prišlo, ko so sejo formalno končali, a so Zaev in albanske stranke zahtevali konec politične blokade. Pokazali so, da so nova večina, prevzeli vodenje seje in izvolili Džaferija. V stranki VMRO pravijo, da je bil izveden državni udar.

Med ranjenimi sta tudi Džaferi in vodja Zavezništva za Albance Zijadin Sela. Protestnike, ki so v parlamentu zajeli več ljudi – med njimi tudi novinarje –, so razgnale posebne policijske enote, ki so poslopje parlamenta evakuirale. Policija je zavarovala okolico parlamenta, ga zastražila in postavila barikade. Kot poročajo makedonski mediji, je bilo v četrtek zvečer pred sobranjem več kot 50.000 ljudi, ponoči pa naj bi se jim jih pridružilo še več iz preostalih makedonskih mest.

Makedonce je medtem nagovoril predsednik Gjorgje Ivanov, ki je albanske zahteve označil za neustavne, Zaevu pa zato noče podeliti mandata za sestavo vlade. Makedonija je od volitev decembra lani v slepi ulici. Ivanov pa je poskrbel za dodatno zaostrovanje, saj že od začetka marca zavrača podelitev mandata Zaevu, čeprav je ta predal podpise podpore 67 od 120 poslancev. K spremembi odločitve so ga sicer pozvali tudi številni visoki predstavniki EU-ja.

Ivanov je pozval k umiritvi razmer in predsednike strank povabil na pogovor, v SDSM-ju Zaeva pa za nasilje krivijo prav Ivanova in vodjo stranke VMRO Nikolo Gruevskega, ki je bil sicer sinoči na Dunaju. Nekateri protestniki so noč preživeli v šotorih pred parlamentom. Sporočili so, da bo narod branil Makedonijo in da ne bodo "dovolili oblikovanja paralelnih institucij in ustanavljanja tretje albanske države na Balkanu". Številni sokrivca za nastale razmere vidijo v Evropski uniji. Bruselj je medtem obsodil nasilje in pozval k umiritvi.

"Makedonski narod ne želi gledati razpada države"

Kaos v Skopju odmeva tudi v sosednjih državah. Kot piše Politika, so srbski politični analitiki položaj v Makedoniji označili za začetek ustvarjanja tretje albanske države na Balkanu, pri čemer naj bi imeli podporo Zahoda in Nata, za sokrivca pa so označili tudi EU. Po mnenju Dragomirja Anđelkovića albanske sile poskušajo pripeljati do razpada Makedonije: "Zaev jim je pripravljen veliko dati. Ne razmišlja o prihodnosti države. Albanski separatizem je po izpustitvi Ramusha Haradinaja dobil krila. Pripravljeni so za vojno, a makedonski narod, tako kot vsak drug na svetu, ne želi gledati, kako mu država propada. Če se pusti, da Albanci lomijo stvari, se bo zlomila tudi Makedonija."

Dževad Galijašević je ob tem poudaril, da dogodki v Skopju niso le makedonska, ampak kar balkanska kriza. Zato je Beograd pozval k sodelovanju z makedonsko vlado. K temu je pozval tudi Črno goro, ki je po njegovih besedah naslednja ogrožena država.

Pozivi k spoštovanju demokratičnega procesa

Komisar za sosedsko politiko in širitev Evropske unije Johannes Hahn je obsodil nasilje in napad na poslance. "Ostro obsojam napad na člane parlamenta. Nasilje nima mesta v parlamentu. Demokracija mora iti svojo pot," je zapisal na Twitterju. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg se je prav tako oglasil prek Twitterja. Napisal je, da je pretresen zaradi napadov, vse strani pa pozval k dialogu in spoštovanju demokratičnega procesa.

Albanski premier Edi Rama in predsednik albanskega parlamenta Ilir Meta sta v odzivu na zadnje dogodke v Makedoniji pozvala k zadržanosti, piše STA. Kot je še dejal Rama, morajo Albanci v Makedoniji ostati mirni in ne smejo nasesti provokacijam. Meta je izrazil zaskrbljenost in državljane in oblasti v Makedoniji pozval, naj se ogradijo od nasilja.

T. J.