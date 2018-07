Makedonske stranke na različnih bregovih glede referenduma

24. julij 2018 ob 10:00

Skopje - MMC RTV SLO

Političnim strankam v Makedoniji v ponedeljek ni uspelo doseči dogovora o referendumu, na katerem naj bi državljani odločali o imenu Severna Makedonija, o katerem sta se dogovorila grški in makedonski premier.

Po devetih urah pogovorov je premier Zoran Zaev predstavnike opozicijske stranke VMRO-DPMNE obtožil, da niso prepoznali pomembnega zgodovinskega trenutka in so ostali na mračni strani zgodovine.

Kazalo je že, da bodo politični nasprotniki v Makedoniji našli skupen jezik glede referenduma, ki naj bi potekal konec septembra ali na začetku oktobra, saj so vladajoče stranke sprejele pogoje opozicije - med drugim naj bi v državi pred vsakimi parlamentarnimi volitvami sestavili tehnično vlado, spremenili naj bi tudi zakon o financiranju strank. A preboja na koncu ni bilo, premier Zaev pa je po še tretjih neuspešnih pogajanjih dejal, da voditelj stranke VMRO-DPMNE laže, ko govori, da želi državo videti v Uniji in Natu in da se poteguje za časten referendum. Namesto tega naj bi si ves čas prizadeval predvsem za amnestijo vseh članov in privržencev stranke VMRO-DPMNE, ki so v sodnih postopkih, vključno z nekdanjim predsednikom Nikolo Gruevskim.

Makedonska vlada je kljub temu odločena, da referendum bo, čeprav ga opozicija ne podpira - dogovor o imenu namreč označuje za izdajo in kapitulacijo. Napoveduje oblikovanje volilne komisije, ki jo opozicija zdaj blokira, za to namerava spremeniti zakonodajo, zaobiti parlamentarne odbore in potrebno podporo znižati z dveh tretjin na polovico poslancev.

Vodja VMRO-DPMNE Hristjan Mickoski trdi, da je njegova stranka zastopala interese državljanov in poskušala preprečiti nasilno razpisovanje referenduma in da ni prišlo do dogovora o obliki referenduma in referendumskem vprašanju, ki ga je premier želel vezati na podporo Evropski uniji in Natu.

Spreminjanje imena brez široke politične podpore ne bo lahko, še posebej, ker bi ob uspelem referendumu sledilo spreminjanje ustave, pozneje pa bi morala dogovor potrditi še Grčija.

Kot smo poročali, sta Grčija in Makedonija 17. junija podpisali dogovor o imenu, po katerem bi se Makedonija imenovala Severna Makedonija, na kar so se v obeh državah številni odzvali negativno.

Boštjan Anžin, Radio Slovenija