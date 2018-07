Makedonski parlament po zavrnitvi predsednika spet ratificiral sporazum z Grčijo

Ivanov meni, da je sporazum ponižujoč

5. julij 2018 ob 16:09

Skopje - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je makedonski parlament že 20. junija ratificiral sporazum z Grčijo o imenu Makedonije, a ga predsednik Gjorge Ivanov ni želel podpisati, je parlament sporazum ratificiral še drugič.

V 120-članskem parlamentu je za glasovalo 69 poslancev in poslank, eden je bil vzdržan, poslanci in poslanke opozicijskega VMRO-DPMNE-ja pa so glasovanje spet bojkotirali. Novo glasovanje je bilo potrebno, ker sporazuma po prvi ratifikaciji predsednik Ivanov (ki je bil kandidat VMRO-DPMNE-ja) ni želel podpisati.

Ivanov ima zdaj novo možnost, da podpiše dokument, a bo lahko sporazum objavljen v uradnem listu tudi brez njegovega podpisa, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Naslednji korak bo referendum

Makedonski premier Zoran Zaev je sicer Ivanova pozval, naj podpiše sporazum, ob tem pa tudi potrdil, da bodo o spremembi imena države glasovali državljani na referendumu, navaja makedonska tiskovna agencija MIA. "Verjamem v naše ljudi in uspeh procesa, na katerega bodo prihodnje generacije ponosne," je novinarjem dejal premier.

Zaev je pojasnil, da bodo po glasovanju v parlamentu o sporazumu najprej odločali na referendumu, nato bosta sledili ustavna presoja in ratifikacija v grškim parlamentu.

Zunanji minister Nikola Dimitrov je pred glasovanjem v parlamentu dejal, da sporazum zagotavlja individualnost makedonske identitete in jezika.

V skladu s sporazumom mora po njegovi ratifikaciji v makedonskem parlamentu Grčija obvestiti predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska, da podpira začetek pristopnih pogajanj Makedonije z EU-jem, ter generalnega sekretarja Nata Jensa Stoltenberga, da podpre vabilo Makedoniji v to vojaško zvezo. Približevanje obema povezavama je bilo več let oziroma desetletij nemogoče zaradi nasprotovanja Grčije ustavnemu imenu države Republika Makedonija.

V skladu s sporazumom, ki sta ga državi podpisali, bo novo ime Severna Makedonija. Predsednik Ivanov sporazumu nasprotuje in je dejal, da ga ne bo podpisal, saj da je za Makedonijo škodljiv in ponižujoč.

B. V.